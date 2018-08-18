Parkta olimpiyat hazırlığı

Bir süredir Etlik Olimpik Yüzme Havuzu’ndan yararlanamayan çocuklar, Etlik’teki Cengiz Aytmatov Parkı’nda antrenman yapıyor. Onların tek bir hedefi var: 2020’de Japonya’da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’na katılabilmek. Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübü, Etlik Olimpik Yüzme Havuzu’ndaki antrenörlerden İranlı Kamyer Kazami’nin görevine son verdi. Antrenörün görevine son verilmesinin ardından yaşları 7-15 arasında değişen 6’sı milli 12 tramplen ve kule atlama branşı sporcusunun velileri, İranlı Kamyer Kazami’nin geri geritilmesini istedi. Bu talep yerine getirilmezken, şubat ayında velilere, ‘Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübü ile ilişiklerinin kesildiği’ yönünde mesaj gönderildi. Ankara’da, tramplen ve kulesi bulunan halka açık tek tesis olan Etlik Olimpik Yüzme Havuzu’ndan yararlanamayan sporcular, İranlı antrenörleri Kamyer Kazami ile birlikte Etlik’teki Cengiz Aytmatov Parkı’nda antrenman yapmak zorunda kaldı. 2020’de Japonya’da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’nı hedefleyen sporcular, düzenlenecek yarışlara katılabilmek için Başkent Su Sporları Kulübü’ne geçti.

Türkiye Şampiyonu 15 yaşındaki Beyza Emeksiz, “Hedefimiz olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek ama havuz olmadığından park köşelerinde antrenman yapıyoruz” derken, Balkan Şampiyonu 13 yaşındaki Kayra Aşçı ise havuzları olmadığı yeni hareketler çıkaramamaktan dert yandı.

TEK TESİS BURASI

Çocuklarının, antrenörleriyle birlikte havuzdan faydalanabilmesini isteyen veliler de yardım istiyor. Sporculardan ikisinin velisi de olan Başkent Su Sporları Kulübü Atlama Branşı Sorumlusu Yılmaz Çakar, “Ankara’da tramplen ve kulesi olan tek tesis burası. Yani bizim burası dışında çalışabileceğimiz başka bir yer yok. ‘Kamyer Hoca olmadan havuza gelebilirsiniz’ cevabını verdiler. Bu ülke için bir şeyler yapabilecek çocuklar, yüzecek havuz bulamıyor” diye konuştu.

KAPIMIZ ÇOCUKLARIMIZA HEP AÇIK

Kulüp kuralları gereği sözleşmeli antrenörleri dışında havuza kimseyi alamayacaklarını belirten Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübü Başkanı Levent Kızılalp ise, Hürriyet Ankara’ya şunları söyledi:

“Bizim kapımız çocuklarımıza her zaman açık. Sporcularımızla bir alıp veremediğimiz yok ama anne ve babalarının istediği şartlarda değil. Atlama branşında şu an 110 sporcumuz ve 3 hocamız var. Yani ‘Biz kulübün belirlediği hocayla değil, kendi hocamızla çalışmak istiyoruz’ diyerek olmaz bu. Herkesin isteğine göre bir hoca belirleme şansımız yok. Kulübün belirlemiş olduğu şartlar ve kurallar dışında bir şeyle gelirlerse kabul edemeyiz elbette.”