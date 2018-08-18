Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Parkta olimpiyat hazırlığı

Ankara Haberleri: Parkta olimpiyat hazırlığı

ANKARA HABERLERİ

Parkta olimpiyat hazırlığı

Sedat CENİKLİ
18.08.2018 - 14:21Son Güncelleme :

Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübü ile İranlı antrenör Kamyer Kazami arasındaki anlaşmazlık, yaşları 7-15 arasında değişen 6’sı milli 12 tramplen ve kule atlama branşı sporcusunu mağdur etti.

Sedat CENİKLİ

Bir süredir Etlik Olimpik Yüzme Havuzu’ndan yararlanamayan çocuklar, Etlik’teki Cengiz Aytmatov Parkı’nda antrenman yapıyor. Onların tek bir hedefi var: 2020’de Japonya’da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’na katılabilmek. Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübü, Etlik Olimpik Yüzme Havuzu’ndaki antrenörlerden İranlı Kamyer Kazami’nin görevine son verdi. Antrenörün görevine son verilmesinin ardından yaşları 7-15 arasında değişen 6’sı milli 12 tramplen ve kule atlama branşı sporcusunun velileri, İranlı Kamyer Kazami’nin geri geritilmesini istedi. Bu talep yerine getirilmezken, şubat ayında velilere, ‘Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübü ile ilişiklerinin kesildiği’ yönünde mesaj gönderildi. Ankara’da, tramplen ve kulesi bulunan halka açık tek tesis olan Etlik Olimpik Yüzme Havuzu’ndan yararlanamayan sporcular, İranlı antrenörleri Kamyer Kazami ile birlikte Etlik’teki Cengiz Aytmatov Parkı’nda antrenman yapmak zorunda kaldı. 2020’de Japonya’da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’nı hedefleyen sporcular, düzenlenecek yarışlara katılabilmek için Başkent Su Sporları Kulübü’ne geçti.

Türkiye Şampiyonu 15 yaşındaki Beyza Emeksiz, “Hedefimiz olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek ama havuz olmadığından park köşelerinde antrenman yapıyoruz” derken, Balkan Şampiyonu 13 yaşındaki Kayra Aşçı ise havuzları olmadığı yeni hareketler çıkaramamaktan dert yandı.

TEK TESİS BURASI

Çocuklarının, antrenörleriyle birlikte havuzdan faydalanabilmesini isteyen veliler de yardım istiyor. Sporculardan ikisinin velisi de olan Başkent Su Sporları Kulübü Atlama Branşı Sorumlusu Yılmaz Çakar, “Ankara’da tramplen ve kulesi olan tek tesis burası. Yani bizim burası dışında çalışabileceğimiz başka bir yer yok. ‘Kamyer Hoca olmadan havuza gelebilirsiniz’ cevabını verdiler. Bu ülke için bir şeyler yapabilecek çocuklar, yüzecek havuz bulamıyor” diye konuştu.

KAPIMIZ ÇOCUKLARIMIZA HEP AÇIK

Kulüp kuralları gereği sözleşmeli antrenörleri dışında havuza kimseyi alamayacaklarını belirten Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübü Başkanı Levent Kızılalp ise, Hürriyet Ankara’ya şunları söyledi:

“Bizim kapımız çocuklarımıza her zaman açık. Sporcularımızla bir alıp veremediğimiz yok ama anne ve babalarının istediği şartlarda değil. Atlama branşında şu an 110 sporcumuz ve 3 hocamız var. Yani ‘Biz kulübün belirlediği hocayla değil, kendi hocamızla çalışmak istiyoruz’ diyerek olmaz bu. Herkesin isteğine göre bir hoca belirleme şansımız yok. Kulübün belirlemiş olduğu şartlar ve kurallar dışında bir şeyle gelirlerse kabul edemeyiz elbette.”

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Parkta olimpiyat hazırlığı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Ağustos 2018 tarihinde saat 14 21’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Parkta olimpiyat hazırlığı haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Hakkaride kazada yaralanan 8 kişi, askeri helikopterle hastaneye taşındı

Hakkari'de kazada yaralanan 8 kişi, askeri helikopterle hastaneye t...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiyenin yükselişini durduramayacaksınız - Ek fotoğraf

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yükselişini durduramayacaksınız ...

Bakan Soylu, Sırbistan İçişleri Bakanı Stefanovıc ile bir araya geldi

Bakan Soylu, Sırbistan İçişleri Bakanı Stefanovıc ile bir araya geldi

Yerel haberler

Milli Savunma Bakanlığı: Bedelli için 357 bin 350 kişi müracaatta b...

Yerel haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yükselişini durduramayacaksınız (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiyenin yükselişini durduramayacaksınız (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yükselişini durduramayacaksınız (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiyenin yükselişini durduramayacaksınız / Ek fotoğraf

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yükselişini durduramayacaksınız ...

Yıldırım, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin ile görüştü

Yıldırım, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin ile görüştü

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

19 Ağustos 2018, Pazar
  • İmsak
    04:24
  • Guneş
    05:57
  • Öğle
    12:58
  • İkindi
    16:44
  • Akşam
    19:48
  • Yatsı
    21:15
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri