Parklarda bakım ve onarım tamamlandı

Kahramankazan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki tüm park ve bahçelerde başlattığı bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Ekipler, park ve bahçelerde budama, çim biçimi, ilaçlama, çiçek ve ağaç dikimi, bank, kamelya ve piknik masalarının onarımı gibi birçok alanda kapsamlı bir çalışmaya imza attı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak daha yaşanabilir bir Kahramankazan için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, “Vatandaşlarımız özellikle sıcak havalarda park ve bahçelerimize yoğun ilgi gösteriyor. Vatandaşlarımızın buralara geldiklerinde rahat ve huzurlu olabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. En iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz” dedi.