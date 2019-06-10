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Ankara Haberleri: Parklarda bakım ve onarım tamamlandı

ANKARA HABERLERİ

Parklarda bakım ve onarım tamamlandı

Hürriyet Haber
10.06.2019 - 15:32Son Güncelleme :

Kahramankazan’da sıcaktan bunalan vatandaşlar, rengârenk görüntüsüyle göz kamaştıran parklara akın ediyor.

Hürriyet Haber

Kahramankazan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki tüm park ve bahçelerde başlattığı bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Ekipler, park ve bahçelerde budama, çim biçimi, ilaçlama, çiçek ve ağaç dikimi, bank, kamelya ve piknik masalarının onarımı gibi birçok alanda kapsamlı bir çalışmaya imza attı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak daha yaşanabilir bir Kahramankazan için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, “Vatandaşlarımız özellikle sıcak havalarda park ve bahçelerimize yoğun ilgi gösteriyor. Vatandaşlarımızın buralara geldiklerinde rahat ve huzurlu olabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. En iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Parklarda bakım ve onarım tamamlandı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Haziran 2019 tarihinde saat 15 32’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Parklarda bakım ve onarım tamamlandı haberi güncellenecektir.

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