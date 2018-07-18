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Ankara Haberleri: Parklar gözaltında

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Parklar gözaltında

Hürriyet Haber
18.07.2018 - 16:29Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te ilk etapta merkez ve bazı ilçelerdeki toplam 20 parka güvenlik kamerası sistemi kuracak.

Hürriyet Haber

Başkent’in dört bir yanında bulunan parkları daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan Büyükşehir, özellikle çocukların daha çok zaman geçirdiği ve çocuk oyun gruplarının bulunduğu parkları, 7/24 saat gözetleyecek kamera sistemiyle donatacak. Güvenlik kamera sistemi için ilk pilot uygulama Büyükşehir’e ait 20 parkta başlatılacak. Kamera sistemiyle vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin internet adresinden de parkları canlı olarak izleyebilecek.

ACİL YARDIM BUTONLARI

Güvenlik kamera sistemi daha sonra diğer parklara da takılarak, yaygınlaştırılacak. Parklar ve çocuk oyun alanlarına kamera sisteminin yanı sıra ‘acil yardım butonları’ da konulacak. Vatandaşlar herhangi bir olumsuzluk durumunda bu butonlara basacak. Butona basılmasıyla birlikte bulunulan parka en yakın emniyet güçleri yönlendirilecek. Güvenlik kameraları ve acil yardım butonlarının takılmasıyla; madde bağımlılarının parklardan uzak tutulması, darp, kavga, hırsızlık ve kapkaç gibi olayların da önüne geçilmesi amaçlanıyor

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Parklar gözaltında hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Temmuz 2018 tarihinde saat 16 29’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Parklar gözaltında haberi güncellenecektir.

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