Parklar gözaltında

Başkent’in dört bir yanında bulunan parkları daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan Büyükşehir, özellikle çocukların daha çok zaman geçirdiği ve çocuk oyun gruplarının bulunduğu parkları, 7/24 saat gözetleyecek kamera sistemiyle donatacak. Güvenlik kamera sistemi için ilk pilot uygulama Büyükşehir’e ait 20 parkta başlatılacak. Kamera sistemiyle vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin internet adresinden de parkları canlı olarak izleyebilecek.

ACİL YARDIM BUTONLARI

Güvenlik kamera sistemi daha sonra diğer parklara da takılarak, yaygınlaştırılacak. Parklar ve çocuk oyun alanlarına kamera sisteminin yanı sıra ‘acil yardım butonları’ da konulacak. Vatandaşlar herhangi bir olumsuzluk durumunda bu butonlara basacak. Butona basılmasıyla birlikte bulunulan parka en yakın emniyet güçleri yönlendirilecek. Güvenlik kameraları ve acil yardım butonlarının takılmasıyla; madde bağımlılarının parklardan uzak tutulması, darp, kavga, hırsızlık ve kapkaç gibi olayların da önüne geçilmesi amaçlanıyor