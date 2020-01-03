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Ankara Haberleri: Park tartışmasına ‘Nezaket Kartı’

ANKARA HABERLERİ

Park tartışmasına ‘Nezaket Kartı’

Murat YILMAZ
03.01.2020 - 10:09 |Son Güncelleme :

Yenimahalle’nin Serhat Mahallesi’nde apartman ve iş yerlerinin önlerine kısa süreli park edilen araçlar yüzünden sık sık tartışmalar yaşanınca devreye ‘nezaket kartı’ uygulaması girdi.

Murat YILMAZ

Mahallede yaşanan park tartışmalarına çözüm için bulmak için, üzerinde nazik ifadelerin yer aldığı kartları mahalle sakinlerine dağıtan muhtar Bahadır Koç, karttaki ifadeleri okuyan vatandaşların tartışmadığını ve daha sakin davrandığını söyleyerek tartışmaların sona erdiğini söyledi. Mahalledeki araç sahiplerine 50 bin tane kart dağıttığını anlatan muhtar Koç şöyle konuştu:

Park tartışmasına ‘Nezaket Kartı’

50 BİN TANE DAĞITILDI

“Mahallemizde genelde park etme sıkıntısı oluyordu. Bu tür şikâyetler gelince ben de ‘nazik bir üslupla, yumuşak ifadelerin yer aldığı kart bastırıp dağıtalım’ dedim. 31 Mart seçimlerinden önce uygulamasına başladık. İlk etapta 20 bin kart bastırdım, ikinci etapta 30 bin daha yaptırdım. Olumlu karşılandı. Mahallemiz sanayi bölgesine yakın, oradan da gelip isteyenler oldu. Zamanla mahalle adına aidiyet oluşturan bir uygulama haline de geldi. Muhtarlıkta isteyenlere ücretsiz kart dağıtmaya da devam ediyoruz.

TEPKİYİ YUMUŞATIYOR

Artık araç sahiplerinin yüzde 90’ı bu kartı aracında taşıyor. Herhangi bir park durumu olduğunda araç sahibi kartı koyuyor, acil çekilmesini isteyenler kart sayesinde arayarak araç sahiplerine ulaşabiliyor. Bu uygulamanın standart numara koymadan farkı, üzerindeki ifadeler. Klasik telefon bırakma olduğunda insanlar tepki gösterebiliyor. Ancak kartın üzerindeki ‘özür dilerim, hemen gelirim’ gibi cümleler insanların tepkisini birkaç tık aşağıya indiriyor. Mahalledeki araç park etme sıkıntısını sona erdiren bir sistem oldu.”

‘MEŞGUL ETTİĞİM İÇİN ÖZÜR DİLERİM’

Nezaket kartının üzerinde ‘Park yerinizi mecburiyetten meşgul ettiğim için özür dilerim. İşimi en kısa sürede bitirip arabamı çekeceğim. Ancak acil çekmemi istiyorsanız lütfen yukarıdaki telefondan bana ulaşınız, hemen gelirim” ifadeleri yer alıyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Park tartışmasına ‘Nezaket Kartı’ hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Ocak 2020 tarihinde saat 10 09’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Park tartışmasına ‘Nezaket Kartı’ haberi güncellenecektir.

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