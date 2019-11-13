Park et gez dönemi başladı

Ulus İlk Meclis Ortaokulu’nun bahçesinde haftanın 7 günü otopark olarak hizmet verilmeye başlandı. Yeni Hayat İlkokulu’nun bahçesi ise hafta sonları Ankara Kalesi’nin misafirlerine açılıyor. Toplamda 250 araç kapasiteli otoparklar, 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek.
ESNAFLA İSTİŞARE YAPILDI
Ankara Kalesi’nde turizmin canlandırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildiğini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Bölgedeki esnafımızla sürekli olarak Ankara Kalesi’nin sorunları üzerine istişareler yapıyorduk. Gelinen noktada bölgenin en birinci sorunu olarak karşımıza otopark problemi çıkıyordu. Bu sorunu da çözüme kavuşturmak için okul bahçelerinin otoparka dönüştürülmesi fikri üzerinde yoğunlaştık” dedi.
HÜRRİYET ANKARA DUYURMUŞTU
Hürriyet Ankara 28 Ekim’de ‘Park Et Gez’ manşetiyle Ankara Kalesi’ndeki otopark sorununun bölgedeki iki okulun bahçesini kullanarak çözüme kavuşacağını duyurmuştu. Haberde, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Ankara Kalesi’nde anket yapılsa, bir numaralı sorun otopark olarak çıkar” ifadesini kullanmıştı.
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