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Ankara Haberleri: Park et gez dönemi başladı

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Park et gez dönemi başladı

Hürriyet Haber
13.11.2019 - 09:17 |Son Güncelleme :

Ankara Kalesi’ndeki otopark sorununu çözmek amacıyla Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapan Altındağ Belediyesi, Kale’deki etkinliklere gelen ziyaretçiler için ücretsiz otopark hizmetini hayata geçirdi.

Hürriyet Haber

Ulus İlk Meclis Ortaokulu’nun bahçesinde haftanın 7 günü otopark olarak hizmet verilmeye başlandı. Yeni Hayat İlkokulu’nun bahçesi ise hafta sonları Ankara Kalesi’nin misafirlerine açılıyor. Toplamda 250 araç kapasiteli otoparklar, 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Park et gez dönemi başladı

ESNAFLA İSTİŞARE YAPILDI

Ankara Kalesi’nde turizmin canlandırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildiğini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Bölgedeki esnafımızla sürekli olarak Ankara Kalesi’nin sorunları üzerine istişareler yapıyorduk. Gelinen noktada bölgenin en birinci sorunu olarak karşımıza otopark problemi çıkıyordu. Bu sorunu da çözüme kavuşturmak için okul bahçelerinin otoparka dönüştürülmesi fikri üzerinde yoğunlaştık” dedi.

HÜRRİYET ANKARA DUYURMUŞTU

Hürriyet Ankara 28 Ekim’de ‘Park Et Gez’ manşetiyle Ankara Kalesi’ndeki otopark sorununun bölgedeki iki okulun bahçesini kullanarak çözüme kavuşacağını duyurmuştu. Haberde, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Ankara Kalesi’nde anket yapılsa, bir numaralı sorun otopark olarak çıkar” ifadesini kullanmıştı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Park et gez dönemi başladı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Kasım 2019 tarihinde saat 09 17’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Park et gez dönemi başladı haberi güncellenecektir.

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