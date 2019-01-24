Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Parça parça dökülüyor

Ankara Haberleri: Parça parça dökülüyor

ANKARA HABERLERİ

Parça parça dökülüyor

Sedat CENİKLİ
24.01.2019 - 09:36Son Güncelleme :

Eskişehir Yolu’nun Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı yol ayrımı tarafındaki yüksek istinat duvarının beton ve taşları kaldırıma dökülüyor. Can güvenlikleri tehlikede olan yayalar, “Her kış duvar parça parça dökülüyor” diyor.

Sedat CENİKLİ

Büyükşehir Belediyesi’nin eylül 2013’te yapımını tamamladığı Eskişehir Yolu-Bağlıca keşimi Köprülü Kavşağı’nın istinat duvarları, önceki kış aylarında olduğu gibi yine yağmur ve kar yağışının ardından dökülmeye başladı. Kavşağın Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı yol ayrımı tarafındaki yüksek duvar, etkili olan yağışlar ve soğuk havanın ardından kabardı. Betonun parçaları ve taşlar, kaldırıma düşmeye başladı. Metrelerce yüksekten aşağı dökülen parçalar, kaldırımda yürüyen yayalar için tehlikeye sebep oluyor. Üzerlerine beton ve taş düşmesinden korkan yayalar, can güvenliklerinin tehlikede olduğunu söylüyor.

‘KUM GİBİ SAVRULUYOR’

Bir vatandaş, “Her kış duvar parça parça dökülüyor. Yağmur ya da kar yağdıktan sonra bir de rüzgâr çıkarsa, daha büyük parçalar düşmeye başlıyor. Beton ve taşlar kum gibi savruluyor. Kaldırımda yürürken, başımıza bir şey düşmesin diye yukarıyı kontrol ediyoruz ya da yoldan yürüyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖNLEM ALINMADI TEMİZLİK YAPILDI

Önceki yıllarda da yaşanan tehlikeli durum için bir önlem alınmazken, Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekiplerince dün bölgede temizlik çalışması yapıldı. Ekipler, kaldırıma yığılı beton ve taşları temizledi. Dökülme riski bulunan kabarmış betonlara müdahale edilmezken, duvarın üst kısmında düşme riski olan büyük kayalar da kaldırıldı.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Parça parça dökülüyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Ocak 2019 tarihinde saat 09 36’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Parça parça dökülüyor haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Özhaseki’den oto galeri açıklaması

Özhaseki’den oto galeri açıklaması

Ev farelerinin suç dosyası kabarık çıktı

Ev farelerinin suç dosyası kabarık çıktı

Kongre turizmi Roma’da masaya yatırıldı

Kongre turizmi Roma’da masaya yatırıldı

Mansur Yavaş: Gelir sağlayacağız ama karışmayacağız

Mansur Yavaş: Gelir sağlayacağız ama karışmayacağız

Eski yöneticinin oyunu apartmanı mağdur etti

Eski yöneticinin oyunu apartmanı mağdur etti

Gölbaşımızı geleceğe taşıyacağız

Gölbaşımızı geleceğe taşıyacağız

Gordion Müzesi’ne yakışmayan görüntü

Gordion Müzesi’ne yakışmayan görüntü

Başkent’in ihracatı yüzde 16.5 arttı

Başkent’in ihracatı yüzde 16.5 arttı

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara2 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.