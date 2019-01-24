Büyükşehir Belediyesi’nin eylül 2013’te yapımını tamamladığı Eskişehir Yolu-Bağlıca keşimi Köprülü Kavşağı’nın istinat duvarları, önceki kış aylarında olduğu gibi yine yağmur ve kar yağışının ardından dökülmeye başladı. Kavşağın Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı yol ayrımı tarafındaki yüksek duvar, etkili olan yağışlar ve soğuk havanın ardından kabardı. Betonun parçaları ve taşlar, kaldırıma düşmeye başladı. Metrelerce yüksekten aşağı dökülen parçalar, kaldırımda yürüyen yayalar için tehlikeye sebep oluyor. Üzerlerine beton ve taş düşmesinden korkan yayalar, can güvenliklerinin tehlikede olduğunu söylüyor.

‘KUM GİBİ SAVRULUYOR’

Bir vatandaş, “Her kış duvar parça parça dökülüyor. Yağmur ya da kar yağdıktan sonra bir de rüzgâr çıkarsa, daha büyük parçalar düşmeye başlıyor. Beton ve taşlar kum gibi savruluyor. Kaldırımda yürürken, başımıza bir şey düşmesin diye yukarıyı kontrol ediyoruz ya da yoldan yürüyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖNLEM ALINMADI TEMİZLİK YAPILDI

Önceki yıllarda da yaşanan tehlikeli durum için bir önlem alınmazken, Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekiplerince dün bölgede temizlik çalışması yapıldı. Ekipler, kaldırıma yığılı beton ve taşları temizledi. Dökülme riski bulunan kabarmış betonlara müdahale edilmezken, duvarın üst kısmında düşme riski olan büyük kayalar da kaldırıldı.