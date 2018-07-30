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Ankara Haberleri: Paraşüt kulesinde adrenalin kaldığı yerden devam ediyor.

ANKARA HABERLERİ

Paraşüt kulesinde adrenalin kaldığı yerden devam ediyor.

Hürriyet Haber
30.07.2018 - 10:20Son Güncelleme :

Çalışmaları tamamlanan Türk Hava Kurumu (THK) Müzesi içerisindeki paraşüt kulesi, yeniden hizmete girdi.

Hürriyet Haber

THK Genel Başkanı Kürşat Atılgan, adrenalin seven gençlere 41 metrelik kuleden paraşütle atlama davetinde bulundu. Türk Hava Kurumu (THK) Müzesi içinde yer alan paraşüt kulesi, gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından dün itibarıyla yeniden hizmete açıldı. THK kursiyerlerinin de eğitimleri gereği kullandığı 41 metrelik kulede atlayışlar, kulenin 3’üncü kat balkonundan (38 metrelik bölümünden) gerçekleştiriyor. Atlayış yapanlara sertifika ve rozet armağan ediliyor. Paraşüt kulesi hava şartlarının uygun olduğu koşullarda 15 Kasım'a kadar açık kalacak. Gerekli şartları sağlayanların ücretsiz gerçekleştirdiği atlayışlar, uzman paraşüt eğitmenleri eşliğinde yapılıyor.

KULE ATLAYIŞLARI ÜCRETSİZ

THK Genel Başkanı Kürşat Atılgan, tarihi eserlerin yanı sıra orijinal uçakların da sergilendiği müzeye herkesi davet ederek, adrenalin seven gençlere de paraşüt kulesinden atlamayı tavsiye etti. Hafta sonları ailelerin, müzeye çocuklarıyla gelebileceklerini dile getiren Atılgan, "Şehrin ortasında nefes alabilecekleri tarihi bir alan. Müze kısmı, bahçemiz ve kule atlayışları ücretsiz. Vatandaşlar, aileleriyle gelip, uçakların altındaki banklarda oturup, çay, kahve içebilir, çocuklarıyla atlayış yapabilirler. Amacımız sportif havacılığın her alanında gençlerimize ve ülkemize katkı sağlamak" diye konuştu. AA

1937’DE AÇILDI

Havacılık açısından büyük önem taşıyan ve 287 metrekare kapalı ve 7 bin 294 metrekare açık alandan oluşan THK Müzesi, 19 Mayıs 2002’de ziyaret edilmeye başlandı. Müze yerleşkesi içinde yer alan Rus ve Türk mühendisler tarafından inşa edilen paraşüt kulesi ise 1937 yılında dönemin Başbakanı Celal Bayar tarafından faaliyete geçirildi. Yerli ve yabancı turistler tarafından yıl boyu ziyaret edilen müze, açık, kapalı alan ve atlama kulesi olmak üzere 3 bölümden oluşuyor. Orijinal uçakların sergilendiği müzede, tarihi nitelikteki belgeler de meraklıların ilgisine sunuluyor. THK ve Türk Sivil Havacılık tarihi hakkında 743 eser, belge ve fotoğrafın yer aldığı müze, her yaştan ziyaretçinin beğenisi alıyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Paraşüt kulesinde adrenalin kaldığı yerden devam ediyor. hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Temmuz 2018 tarihinde saat 10 20’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Paraşüt kulesinde adrenalin kaldığı yerden devam ediyor. haberi güncellenecektir.

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