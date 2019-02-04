Paranın nereye harcandığı faturaların arkasında yazacak

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, önceki gün Kahramankazan’da seçim bürosu açılışına katıldı. Yavaş’a İYİ Parti Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Fazıl Köremezli de eşlik etti. Belediyeye ödenen vergilerin nereye harcandığı bilgisinin su faturalarının arkasında yer alacağını belirten Yavaş özetle şunları söyledi:

6 MİLYON ANKARALI’YI KUCAKLAYACAĞIZ

“Yeni bir yönetim gelecek ve Allah nasip ederse vaatlerini yerine getirmek için uğraşacak. Yani bu seçim tamamen seçim bittikten sonra, 7’den 70’e hayatınızın her safhasında olan belediye nasıl daha iyi hizmet edecek?’ meselesi. Devletin bekâsı tehlikeye düşecek de, biz buna izin verecek miyiz? Hayır, hep bir olup karşılarına çıkacağız. Dolayısıyla, sadece bir seçim olan ve yeni yöneticinizi seçeceğiniz 31 Mart sonrası için kendinizi tasaya sokmanıza neden yok. Karşımızda düşman yok. Karşımızda 6 milyon Ankaralı var. Farklı görüşler, fikirler olabilir ama belediye başkanı olduktan sonra başkan ve ekibi hizmetleri vergilerle yapacak. Ben herkesin vergisini alıyorsam, herkese hizmet etmek zorundayım. Bizde öteki yok. Bizim mutabakatımız sadece CHP, İYİ Parti ya da Mansur Yavaş Gönüllüleri ile değil, 6 milyon Ankaralı ile yapılıyor. 6 milyon Ankaralı’nın hepsine hizmet edeceğiz, hepsini kucaklayacağız.



PARANIZI KEYFİMİZE GÖRE HARCAYAMAYIZ

Bazı şeyler, özellikle de alışkanlıklar değişecek biz belediye başkanı olduğumuzda. ‘Ben yaptım oldu’ anlayışı olmayacak. Şu yol üstüne yapılan kapıyla Kahramankazan’a bir tane fabrika yapılırdı. Kime ne faydası var? Başkan istedi, yaptı. Bundan sonra sizden aldığımız vergileri, size sormadan harcamak yok. Sizin önceliklerinize göre hareket edeceğiz. Biz, sizlerin parasını harcıyoruz. Sizlerin parasını keyfimize göre harcayamayız. Belediyeye ödediğiniz paraların ne kadarının sağlığa, eğitime, asfalta gittiğini öğreneceksiniz artık. Su faturalarınızın arkasında yer alacak bu bilgiler ve bu Türkiye’de ilk defa uygulanacak. Köyler mahalle yapıldı, sonra hepsi zulüm görmeye başladı. Gelip su saatini taktılar, Ankara’nın merkezinden aldıkları parayı aldılar. İtirazlar çoğalınca indirdiler. Oralarda belediyenin kör kuruşu yok, biz bir iki kuruş gibi sembolik rakamlar alacağız. Köylü köyünde yaşamaya devam etsin. Tarım ve hayvancılık yapsın, üretsin. Köylerde yaşanan imar problemleri çözülecek.

ÖNEMLİ OLAN NEREDE DOĞDUĞU DEĞİL

En önemlisi bütün Ankara’nın sorunu olan asfalt katılım payı nedeniyle yaşanan problemler ortadan kaldırılacak. Belediye harami değildir. Belediye vatandaşa hizmetle mükelleftir. Ankara’yı bilmek, Ankaralılık, hemşehrilik tartışması aldı başını gidiyor. Burada önemli olan insanın nerede doğduğu değil, bu toprakları ne kadar bildiği. Allah bize Beypazarı’nı nasip etmiş, orada doğmuşuz. Civarını da hep biliriz. Fethiye’yi, İmrenli’yi, İymir’i, Orhaniye’yi biliriz. Oraların dertlerini ve yapılması gerekenleri de biliriz. Ankara Büyükşehir Belediyesi yakın zamana kadar fidanları yurt dışından getirtirdi. Mustafa Tuna sağ olsun bunu kaldırdı ama şimdi İzmir’den geliyor. Kahramankazan’ın, Kızılcahamam’ın, Çamlıdere’nin iklimi mi müsait değil, neden buralardan alamıyoruz? Belediye başkanı halkını zengin etmek isterse her şeyi yapar ama kafasında başka düşünceler varsa seçildikten sonra unutur gider. Biz, Ankara’nın kaynaklarını kullanarak, Ankaralı’yı zengin edeceğiz.”