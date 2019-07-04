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Ankara Haberleri: Paralı ÖHO’larda validatörlü dönem

ANKARA HABERLERİ

Paralı ÖHO’larda validatörlü dönem

Murat YILMAZ
04.07.2019 - 09:17Son Güncelleme :

EGO Genel Müdürlüğü tarafından 1 Temmuz’dan itibaren Ankarakart’a geçmeleri için tebligat gönderilen paralı mavi özel halk otobüslerine (ÖHO) validatör takılmaya başlandı. Toplamda 200 otobüs Ankarakart’a geçecek.

Murat YILMAZ

Ankara’da nakit para ile toplu taşıma hizmeti veren mavi özel halk otobüslerinin (ÖHO), kentte diğer toplu taşıma araçlarında (EGO’ya bağlı otobüs, metro, Ankaray, Ankara Halk Otobüsleri Kooperatifi’ne bağlı ÖHO’lar ve Başkentray) geçerli olan elektronik ücret toplama sistemine dahil edilmesi için somut adım atıldı.

Paralı ÖHO’larda validatörlü dönem

200 OTOBÜSE TAKILACAK

EGO Genel Müdürlüğü’nün 1 Temmuz’dan itibaren Ankarakart olarak da bilinen sisteme geçmeleri için tebligat gönderdiği ÖHO’lara validatör takılmaya başlandı. EGO Genel Müdürlüğü’nün Akköprü’de bulunan 4. Bölge Müdürlüğü’nde ilk araçlara cihazların montajı yapıldı. EGO ayrıca, validatör takılan araçlarla protokol de imzalanıyor. Araçların parti parti montajı devam ederken toplamda 200 otobüse validatör takılacak.

Paralı ÖHO’larda validatörlü dönem


SON TARİH 1 TEMMUZ’DU

EGO, geçen ay araç sahiplerine Ankarakart sistemine geçmeleri için tebligat göndermişti. Tebligatta yönetmelik gereğince 1 Temmuz 2019 tarihinde paralı ÖHO’ların Ankarakart’a dahil edilerek nakit kullanılmasına son verileceği belirtilmişti. Sistem ile ilgili protokolün imzalanması gerektiği bilgisinin yer aldığı tebligatta çağrıya uymayanlara aksi halde yasal işlemlerin yapılacağı hatırlatılmıştı.

5 YILDIR UYGULANIYOR

Ankara’da ‘Ulaşımda Akıllı Dönem’ sloganıyla 1 Temmuz 2014’te Ankarakart uygulamasına geçildi. Yeni sistem ilk olarak EGO’ya bağlı otobüs, metro ve Ankaray’da geçerli oldu. 15 Mayıs 2017 itibarıyla Ankara Halk Otobüsleri Kooperatifi de (AHOK) yeni sisteme geçti. Beş yılın sonunda Ankara Mavi Özel Halk Otobüsçüler (ÖHO) Esnaf Odası’nın da yeni sisteme dahil olmasıyla Ankaralıların toplu taşıma konusunda en çok sorduğu “ÖHO’lar Ankarakart’a ne zaman geçecek?” sorusu da yanıt buldu. Ankaralılar şimdi, nakit yerine ÖHO’lara kart basacakları günü bekliyor.

Paralı ÖHO’larda validatörlü dönem

Hürriyet Ankara da okurlardan gelen ‘paralı ÖHO’ların Ankarakart sistemine geçmesi’ yönündeki taleplere defalarca Okur Köşesi’nde yer verdi. Konuyu takip ederek sürekli gündemde tuttu.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Paralı ÖHO’larda validatörlü dönem hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Temmuz 2019 tarihinde saat 09 17’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Paralı ÖHO’larda validatörlü dönem haberi güncellenecektir.

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