Paralı ÖHO’larda validatörlü dönem

Ankara’da nakit para ile toplu taşıma hizmeti veren mavi özel halk otobüslerinin (ÖHO), kentte diğer toplu taşıma araçlarında (EGO’ya bağlı otobüs, metro, Ankaray, Ankara Halk Otobüsleri Kooperatifi’ne bağlı ÖHO’lar ve Başkentray) geçerli olan elektronik ücret toplama sistemine dahil edilmesi için somut adım atıldı.

200 OTOBÜSE TAKILACAK

EGO Genel Müdürlüğü’nün 1 Temmuz’dan itibaren Ankarakart olarak da bilinen sisteme geçmeleri için tebligat gönderdiği ÖHO’lara validatör takılmaya başlandı. EGO Genel Müdürlüğü’nün Akköprü’de bulunan 4. Bölge Müdürlüğü’nde ilk araçlara cihazların montajı yapıldı. EGO ayrıca, validatör takılan araçlarla protokol de imzalanıyor. Araçların parti parti montajı devam ederken toplamda 200 otobüse validatör takılacak.



SON TARİH 1 TEMMUZ’DU

EGO, geçen ay araç sahiplerine Ankarakart sistemine geçmeleri için tebligat göndermişti. Tebligatta yönetmelik gereğince 1 Temmuz 2019 tarihinde paralı ÖHO’ların Ankarakart’a dahil edilerek nakit kullanılmasına son verileceği belirtilmişti. Sistem ile ilgili protokolün imzalanması gerektiği bilgisinin yer aldığı tebligatta çağrıya uymayanlara aksi halde yasal işlemlerin yapılacağı hatırlatılmıştı.

5 YILDIR UYGULANIYOR

Ankara’da ‘Ulaşımda Akıllı Dönem’ sloganıyla 1 Temmuz 2014’te Ankarakart uygulamasına geçildi. Yeni sistem ilk olarak EGO’ya bağlı otobüs, metro ve Ankaray’da geçerli oldu. 15 Mayıs 2017 itibarıyla Ankara Halk Otobüsleri Kooperatifi de (AHOK) yeni sisteme geçti. Beş yılın sonunda Ankara Mavi Özel Halk Otobüsçüler (ÖHO) Esnaf Odası’nın da yeni sisteme dahil olmasıyla Ankaralıların toplu taşıma konusunda en çok sorduğu “ÖHO’lar Ankarakart’a ne zaman geçecek?” sorusu da yanıt buldu. Ankaralılar şimdi, nakit yerine ÖHO’lara kart basacakları günü bekliyor.

Hürriyet Ankara da okurlardan gelen ‘paralı ÖHO’ların Ankarakart sistemine geçmesi’ yönündeki taleplere defalarca Okur Köşesi’nde yer verdi. Konuyu takip ederek sürekli gündemde tuttu.