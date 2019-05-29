Palandöken: Bu bayramda tatil olsun

Geçen sene Ankara, Antalya ve Konya valiliklerinin aldığı, dini bayramların ilk gününde ve 1 Ocak’ta AVM’lerin kapalı olmasına ilişkin kararıyla ilgili olarak önümüzdeki Ramazan Bayramı’nın ilk günü AVM’lerin tatil olması yönünde net bir açıklama beklediklerini dile getirerek şunları aktardı:



GEÇEN YIL UYGULANAMAMIŞTI



“Kararlar, kısıtlı bir süre kalması nedeniyle geçen yıl uygulamaya geçirilememişti. AVM’lere yönelik tatil kararının bu Ramazan Bayramı’nda hayata geçirilmesini esnaf ve sanatkarımızın yanı sıra AVM’de çalışan personel de sevinçle karşılar. AVM’lerde çalışanların bir sosyal hayatı, ailelerinin olduğunu düşünürsek bir günlük tatil kararı çok önemli. Dünyanın hiçbir yerinde haftanın her günü, özel günlerde ve tüm tatillerde açık AVM bulamazsınız. Avrupa’nın bu uygulamasını biz de örnek almalıyız. AVM’lere yönelik tatil kararı yalnızca 3 ilde değil tüm Türkiye’de hayata geçirilmeli.”