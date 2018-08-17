Palandöken: AVM’de bayram tatili netleştirilmeli

Palandöken, “On binlerce AVM çalışanı, Kurban Bayramı'nın ilk gününü ailesiyle ve sevdikleriyle geçirmek için verilen tatil kararının hayata geçirilmesini bekliyor. Daha önce 3 valilik tarafından alınan kararla Kurban Bayramı'nın ilk günü Ankara, Antalya ve Konya'daki AVM'lerin tatil edilmesi netleştirilmeli. Yılın 365 günü açık olan AVM'ler en azından dini bayramların ilk günü ve 1 Ocak tarihlerinde kapalı olursa personel de dinlenmiş olur" ifadelerini kullandı.

AVM’LERE TALİMAT GÖNDERİLMİŞTİ

Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü, 7 Haziran’da Ankara’daki AVM’lere ‘AVM’lerin Ramazan ve Kurban bayramlarının 1’inci günü ile her yıl 1 Ocak’ta kapalı olacağı’ yönünde talimat göndermişti. Talimatın uygulanması, 15 Haziran’daki Ramazan Bayramı için ertelenmiş, tatil uygulaması AVM yönetimlerinin inisiyatifine bırakılmıştı.