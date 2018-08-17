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Ankara Haberleri: Palandöken: AVM’de bayram tatili netleştirilmeli

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Palandöken: AVM’de bayram tatili netleştirilmeli

Hürriyet Haber
17.08.2018 - 15:15Son Güncelleme :

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, AVM'lerde çalışanların da bayramda dinlenme hakkı olduğunu savundu.

Hürriyet Haber

Palandöken, “On binlerce AVM çalışanı, Kurban Bayramı'nın ilk gününü ailesiyle ve sevdikleriyle geçirmek için verilen tatil kararının hayata geçirilmesini bekliyor. Daha önce 3 valilik tarafından alınan kararla Kurban Bayramı'nın ilk günü Ankara, Antalya ve Konya'daki AVM'lerin tatil edilmesi netleştirilmeli. Yılın 365 günü açık olan AVM'ler en azından dini bayramların ilk günü ve 1 Ocak tarihlerinde kapalı olursa personel de dinlenmiş olur" ifadelerini kullandı.

AVM’LERE TALİMAT GÖNDERİLMİŞTİ

Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü, 7 Haziran’da Ankara’daki AVM’lere ‘AVM’lerin Ramazan ve Kurban bayramlarının 1’inci günü ile her yıl 1 Ocak’ta kapalı olacağı’ yönünde talimat göndermişti. Talimatın uygulanması, 15 Haziran’daki Ramazan Bayramı için ertelenmiş, tatil uygulaması AVM yönetimlerinin inisiyatifine bırakılmıştı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Palandöken: AVM’de bayram tatili netleştirilmeli hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 17 Ağustos 2018 tarihinde saat 15 15’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Palandöken: AVM’de bayram tatili netleştirilmeli haberi güncellenecektir.

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