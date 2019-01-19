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Ankara Haberleri: Özhaseki’den yerli üretim vurgusu

ANKARA HABERLERİ

Özhaseki’den yerli üretim vurgusu

Doğahan GİRİTLİOĞLU
19.01.2019 - 11:08Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti’nin Yenimahalle’ye aday gösterdiği Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ile birlikte OSTİM’li sanayicilerle bir araya geldi.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Özhaseki, Ankara için daha önceden açıkladığı raylı sistemler projesini OSTİM merkezli yerli bir firmanın hayata geçireceğini söyledi. Özhaseki, “Bizim yollarda ve raylı sistemlerde yapacağımız işler neredeyse 20 milyar TL’yi buluyor. Biz bunu Ankara sanayisine kazandırıp, bu parayı burada döndürebiliriz. Bu kadar kabiliyeti olan bir sanayi sitesi varken, dışarıdan gidip birileri bulmak ve onları eşit şekilde yarıştırıp onlara doğru ihaleyi yönlendirmek hiç doğru değil. Belediyede kullanılacak ne varsa; banklardan, çöp sepetine aydınlatmaya kadar, sanayimiz bunları yapabilir. Kendi içerisinde bu ekonomiyi biz çok rahat bir şekilde döndürebiliriz” ifadelerini kullandı.
İnşası süren Eryaman Stadı’nda müteahhit firma ve Büyükşehir Belediyesi arasındaki sıkıntıyı da çözdüklerini belirten Özhaseki, “10-15 gün sonra maç var, Ankaragücü inşallah bir daha dışarıya gitmeyecek” diye konuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Özhaseki’den yerli üretim vurgusu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Ocak 2019 tarihinde saat 11 08’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Özhaseki’den yerli üretim vurgusu haberi güncellenecektir.

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