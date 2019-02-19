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Ankara Haberleri: Özhaseki’den Yavaş’a: Hiç ortalıkta gezmesin

ANKARA HABERLERİ

Özhaseki’den Yavaş’a: Hiç ortalıkta gezmesin

Hürriyet Haber
19.02.2019 - 09:27Son Güncelleme :

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, dün Sincan’daki bir fabrikada personel ile yemek yedi.

Hürriyet Haber

Fabrikayı gezen Özhaseki, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özhaseki, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ın su faturalarında indirim yapma vaadiyle ilgili soru üzerine, “Su parası, otobüs parası, ekmek parası nihayetinde bir tarifedir, proje olmaz. Belediye şimdi su fiyatlarını yüzde 30 geriye çekti. Şimdi bitti mi Mansur Bey’in tüm projeleri? O zaman yapacağı hiçbir şey kalmadı. Hiç ortalıkta gezmesin” dedi. Özhaseki, seçimlerden sonra zam iddiaları içinse “O da Mansur Bey’in uydurması. Ben de çok net söylüyorum, inşallah ben Büyükşehir Belediye Başkanı olacağım, hiç kimse gelir gelmez öyle zam falan görmeyecek” yanıtını verdi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Özhaseki’den Yavaş’a: Hiç ortalıkta gezmesin hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Şubat 2019 tarihinde saat 09 27’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Özhaseki’den Yavaş’a: Hiç ortalıkta gezmesin haberi güncellenecektir.

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