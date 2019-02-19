Özhaseki’den Yavaş’a: Hiç ortalıkta gezmesin

Fabrikayı gezen Özhaseki, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özhaseki, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ın su faturalarında indirim yapma vaadiyle ilgili soru üzerine, “Su parası, otobüs parası, ekmek parası nihayetinde bir tarifedir, proje olmaz. Belediye şimdi su fiyatlarını yüzde 30 geriye çekti. Şimdi bitti mi Mansur Bey’in tüm projeleri? O zaman yapacağı hiçbir şey kalmadı. Hiç ortalıkta gezmesin” dedi. Özhaseki, seçimlerden sonra zam iddiaları içinse “O da Mansur Bey’in uydurması. Ben de çok net söylüyorum, inşallah ben Büyükşehir Belediye Başkanı olacağım, hiç kimse gelir gelmez öyle zam falan görmeyecek” yanıtını verdi.
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