Özhaseki’den Yavaş’a Gidip elini sıkmıyorsun nasıl yardım isteyeceksin

İsim vermeden Mansur Yavaş’ı eleştiren Özhaseki özetle şunları söyledi: “10-15 senedir adayım diyenler sadece televizyonlarda konuşuyorlar. Birkaç şey söylüyorlar. Kitap yazıp altına imza atamıyorlar. Çok şükür seçim öncelerinde ne vaat etmişsem yapmış bir kardeşinizim. Metropollerde büyük projelere belediye bütçeleri yetmez. O zaman hükümete başvuracaksınız. Hükümetle de işimizi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımızın yanında elhamdülillah biraz hatırımız da var. ‘Ankara için’ dediğimizde hiçbir şey de demiyor. Şu andaki sol yönetimin bir adayı var. ‘Sağcıyım’ demiş sonra dönmüş demiş ki, ‘Benim bulunduğum parti CHP’lileşiyor’ sonra oraya getirmişler. Sonra o anlayış, Cumhurbaşkanlığı çalışma ofisine bile ağza alınmayacak laflar söylüyor.

HÜKÜMETİN DE DESTEĞİNİ ALARAK YAPARIZ

Şimdi Cumhurbaşkanımızın oturduğu yerden başlayarak şahsına, evlatlarına, kendine envaiçeşit sözü saydıranlar, elini sıkmamak için arka taraftan dolananlar nasıl olacak da yarın ‘Ankara’nın raylı sistemlerinde efendim bize yardım edin’ diyecekler. Gidip elini sıkmıyorsun ya, nasıl yardım isteyeceksiniz? Raylı sistemlerle ilgili ortaya koyduğumuz projelerin toplamı 15-20 milyar lira. Ankara’nın tam 15 yıllık bütçesi. Hükümetle yapacağız belli. Biz bunu yaparız, gidip orada derdimizi anlatırız. Ankaramızı başkentler arasındaki yarışta daha ileriye götürecek ne varsa hepsini yapabilecek aklımız da, gücümüz de var. Cumhurbaşkanımızın yanında azıcık da olsa bir itibarımız var. Gidip orada hükümetin de desteğini alarak bunların hepsini yaparız.”

HAVALİMANI METROSU ÇUBUK’A KADAR GELECEK

Çubuk’ta Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışını yapan Mehmet Özhaseki burada havalimanı metrosunun Çubuk’a kadar uzatılacağını belirterek şöyle konuştu: “Çubuk’umuzun ufak tefek sorunları var bunları biliyoruz, inşallah yaparız. İlk açıkladığım proje şuydu; Kızılay’dan başlayarak Keçiören’den devam eden havalimanına bağlanacak olan metro hattı. Bu sadece havalimanında mı kalacak? Oraya da yazdım Çubuk’umuza da gelecek inşallah. Bizim değerlerimiz var. Buradaki kadar güzel turşu yapan bir yer yok. Bunu bizim pazarlamamız lazım. Yurt dışında lüzumsuz küçük şeyleri çok abartarak para kazanıyorlar. Biz kendi değerlerimizi tanıtamıyoruz. İnşallah bunları yaparız. Şehir merkezinde gördüğünüz ne varsa Çubuk’umuz da şehir merkezi sayılır ama yine de bunları eksik etmeyiz. Burada köylerimize kadar uzanan yollarda asfaltı eksik etmeyiz. Gençlik merkezlerimizi, parklarımızı yaparız.”