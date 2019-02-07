Özhaseki’den ‘taksi’ yanıtı: Ömründe şehircilik kitabı okudun mu?

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ın bir televizyon programında ‘Taksilerin Kızılay’a sokulmayacağı’ açıklamasını hatırlatan Özhaseki, “Sen hiç ömründe şehircilik kitabı okudun mu? Ömründe merkeze taksi girmeyen bir şehir gördün mü. Ağzı olan konuşuyor şimdi” dedi. Özhaseki özetle şunları söyledi:

İSTİŞARE ETMEDEN YAPMAYACAĞIZ

“Ben sizin kamu görevi yaptığınıza inanıyorum. Sizin işinizi kolaylaştırmak size gelecek kötülük neyse önüne set germek de benim birinci vazifem bunu böyle biliniz. Sizinle ilgili bir karar alınırken sizinle oturmadan istişare etmeden asla yapmayacağız. ‘Biz’ kültürünü hakim kılacağız. Taksi duraklarının bir kısmı yenilenmiş, bir kısmı yenilenmemiş. Bunu yapmak bizim işimiz. Doğru dürüst yerler yapıp içinde rahat edeceğiniz mekânlar yapmak bizim işimiz. Bunları vaat olarak almayın bunlar zamanında benim yaptığım işler. Trafik cezaları konusunda şikâyetçisiniz. İçişleri Bakanı Süleyman Bey (Süleyman Soylu) kardeşimle görüştüm, görüşmeye de devam edeceğim. Sizleri önünde set olmaya devam edeceğim. Siz zaten kurallara harfiyen uyarsınız.

AĞZI OLAN KONUŞUYOR ŞİMDİ

Bu işi de ahi kültürüyle yapıyorsunuz. Birileri çıkmış diyor ki ‘Taksiciler Kızılay’a girmeyecek.’ Hem de Ankara adayınız diyor. Niye girmiyor muş? Modern şehirde girmezmiş. Sen hiç ömründe şehircilik kitabı okudun mu? Hiç ömründe modern şehirlere gittin mi? Ömründe merkeze taksi girmeyen bir şehir gördün mü? Ağzı olan konuşuyor şimdi. Kamu işi, taşıma işi yapan arkadaşların buradaki yolcuları götürürken merkeze girmemesi mümkün olur mu? Ne yapacaksınız peki 2 kilometre geriye bırakacaksınız öyle mi? İnsanlar oraya nasıl gidecek? Şehir merkezlerini rahatlatmanın yolları vardır. Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapanlar bunları bilerek hareket ederler. Hiçbir şey bilmeden konuşarak birilerini rahatsız etmenin alemi yok. Kızılay’a giderken başta taksici arkadaşların kullanması lazım.”