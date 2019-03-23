Özhaseki'den su ve doğalgaz sözü

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki önceki gün Polatlı’da düzenlenen mitingte Gerede’den gelen suyun ilçeye ulaşacağının, dün sabah Kalecik’te gerçekleştirdiği seçim irtibat bürosu açılışında ise ilçenin doğalgaz hattının bir yıl içerisinde çözüleceğinin sözünü verdi. Önceki günkü Polatlı mitinginde ilçeyle ilgili projelerini anlatan Özhaseki şunları söyledi:

KAÇ LİRA OLURSA OLSUN GELECEK

“Polatlı’mızda büyük bir su sıkıntısı olduğunu biliyorum. Temelli’den buraya su hattı getireceğiz, projeler hazırlanıyor. Maliyeti ne olursa olsun, 1 sene içerisinde Gerede’den gelen memba suyunu Polatlı’ya vereceğiz. Bu projeyi söylediğimde bana, maliyetin çok yüksek olduğunu söylediler. Her türlü maliyetin altından kalkacağımıza eminim bırakın maliyetli olsun. Her şeyin başı sudur. Kaç lira olursa olsun suyunuz gelecek. Bir diğer sorunun köylere giden yollar olduğunu biliyorum. En kısa zamanda yolunuzu da yapacağız. Bir diğer projemiz Millet Bahçesi.”

DOĞALGAZ ŞİRKETİNDEN SÖZ ALDIM

Özhaseki dün sabah Kalecik’teki seçim irtibat bürosunun açılışında ise ilçenin doğalgaz sorununa değinerek, “Yalan söyleyemeyeceğimden dolayı önce doğalgaz şirketinin sahibini arayıp Kalecik’e doğalgaz hattı getirebilir miyiz, onu sordum. Bir söz aldım. Gelecek yıl Kalecik’in doğalgaz sorununu çözmeye söz aldım, ben de sizlere söz veriyorum. Su da, kanal da, asfalt da benim sözüm. Tarımla, hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimiz için elimizden geleni yapacağız. Kadınlarımız için yaşam merkezleri kuracağız. Hangi konularda destek isterseniz o konuda derslikler kuracağız. Buralarda ürettiğiniz ürünleri de Ankara’da pazarlayacağız ve kadınlarımızın, ev ekonomisine katkıda bulunmasına yardımcı olacağız” dedi.

GAZİLERE ÇANAKKALE GEZİSİ

Özhaseki önceki ayrıca, Şentepe Mahallesi’nde muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu. Ardından Polatlı Şehit Ailelerine Hizmet Derneği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Polatlı Temsilciliğini ziyaret eden Özhaseki, gazileri Çanakkale’ye götürme sözü verdi.

Özhaseki, Polatlı mitinginde yakılan nevruz ateşinin üzerinden atladı ve örste demir dövdü.