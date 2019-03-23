Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Özhaseki'den su ve doğalgaz sözü

Ankara Haberleri: Özhaseki'den su ve doğalgaz sözü

ANKARA HABERLERİ

Özhaseki'den su ve doğalgaz sözü

Hürriyet Haber
23.03.2019 - 10:59Son Güncelleme :

Cumhur İttifakı Ankara adayı Mehmet Özhaseki bir yıl içerisinde Polatlı’ya Gerede suyunu taşıyacağı ve Kalecik’e doğalgaz hattı bağlayacağı sözünü verdi.

Hürriyet Haber

 

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki önceki gün Polatlı’da düzenlenen mitingte Gerede’den gelen suyun ilçeye ulaşacağının, dün sabah Kalecik’te gerçekleştirdiği seçim irtibat bürosu açılışında ise ilçenin doğalgaz hattının bir yıl içerisinde çözüleceğinin sözünü verdi. Önceki günkü Polatlı mitinginde ilçeyle ilgili projelerini anlatan Özhaseki şunları söyledi:

KAÇ LİRA OLURSA OLSUN GELECEK

“Polatlı’mızda büyük bir su sıkıntısı olduğunu biliyorum. Temelli’den buraya su hattı getireceğiz, projeler hazırlanıyor. Maliyeti ne olursa olsun, 1 sene içerisinde Gerede’den gelen memba suyunu Polatlı’ya vereceğiz. Bu projeyi söylediğimde bana, maliyetin çok yüksek olduğunu söylediler. Her türlü maliyetin altından kalkacağımıza eminim bırakın maliyetli olsun. Her şeyin başı sudur. Kaç lira olursa olsun suyunuz gelecek. Bir diğer sorunun köylere giden yollar olduğunu biliyorum. En kısa zamanda yolunuzu da yapacağız. Bir diğer projemiz Millet Bahçesi.”

DOĞALGAZ ŞİRKETİNDEN SÖZ ALDIM

Özhaseki dün sabah Kalecik’teki seçim irtibat bürosunun açılışında ise ilçenin doğalgaz sorununa değinerek, “Yalan söyleyemeyeceğimden dolayı önce doğalgaz şirketinin sahibini arayıp Kalecik’e doğalgaz hattı getirebilir miyiz, onu sordum. Bir söz aldım. Gelecek yıl Kalecik’in doğalgaz sorununu çözmeye söz aldım, ben de sizlere söz veriyorum. Su da, kanal da, asfalt da benim sözüm. Tarımla, hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimiz için elimizden geleni yapacağız. Kadınlarımız için yaşam merkezleri kuracağız. Hangi konularda destek isterseniz o konuda derslikler kuracağız. Buralarda ürettiğiniz ürünleri de Ankara’da pazarlayacağız ve kadınlarımızın, ev ekonomisine katkıda bulunmasına yardımcı olacağız” dedi.

GAZİLERE ÇANAKKALE GEZİSİ

Özhaseki önceki ayrıca, Şentepe Mahallesi’nde muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu. Ardından Polatlı Şehit Ailelerine Hizmet Derneği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Polatlı Temsilciliğini ziyaret eden Özhaseki, gazileri Çanakkale’ye götürme sözü verdi.

 

Özhaseki, Polatlı mitinginde yakılan nevruz ateşinin üzerinden atladı ve örste demir dövdü.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Özhaseki'den su ve doğalgaz sözü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Mart 2019 tarihinde saat 10 59’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Özhaseki'den su ve doğalgaz sözü haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Samsun Yolu’nu canlandıracağız

Samsun Yolu’nu canlandıracağız

Çamlıdere turizm merkezi olacak

Çamlıdere turizm merkezi olacak

Çankaya’ya engelli sosyal merkezi

Çankaya’ya engelli sosyal merkezi

Ne söz verdiysem fazlasıyla yaptım

Ne söz verdiysem fazlasıyla yaptım

Türkiye’ye model olacak

Türkiye’ye model olacak

Efsane pilot Gökçen anıldı

Efsane pilot Gökçen anıldı

Yerel haberler

Kırık ayağın üzerinde 4 saat ameliyat

Ankaparka büyük ilgi

Ankapark'a büyük ilgi

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.