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Ankara Haberleri: Özhaseki’den Sincan’a kentsel dönüşüm sözü

ANKARA HABERLERİ

Özhaseki’den Sincan’a kentsel dönüşüm sözü

Murat YILMAZ
23.01.2019 - 09:47Son Güncelleme :

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, dün Sincan’da sivil toplum kuruluşlarıyla buluştu ardından Sincan AK Parti İlçe Başkanlığı’nın seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı.

Murat YILMAZ

Özhaseki’ye MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım da eşlik etti. Sincan’da kentsel dönüşümle ilgili sorunları bildiğini kaydeden ve çözüm sözü veren Özhaseki konuyla ilgili şunları söyledi:

KOL KOLA GİREREK YAPARIZ VE ÇÖZERİZ

“Ankara’yı bir başka şehir yapabilmek adına ne lazımsa bu projeleri hazırladık. Allah izin verirse bunların başına geçip yaparız. Sincanımızda kentsel dönüşüm ile ilgili, küçük sanayi sitesi ile ilgili bir takım sorunlar olduğunu biliyorum. Onları da belediye başkanı arkadaşımızla (Murat Ercan) kol kola girerek yaparız ve çözeriz. Kentsel dönüşümün de nihayetinde kitabını yazmış bir kardeşinizim. Bu işin nasıl olması hususunda bilgimiz birikimimiz var.”

BAZI ARKADAŞLARDA BİR HAVA BAŞLADI

Bazı belediye başkanlarını eskort ve koruma konusunda da eleştiren Özhaseki şöyle devam etti: “Son dönemlerde bazı arkadaşlarda bir hava başladı. Eskortlar, önden gidenler, arkadan gidenler korumalar falan filan. Ne oluyor ya. Bu neyin saltanatı? Üç günlük dünyadayız şurada, geçip gideceğiz. İmtihan dünyası da hepimizi aldatıyor. Bütün bunların olmadığı bir ortamı sağlamak hepimizin görevi. Allah’ın izniyle biz Ankara’da bunu sağlarız, çalışırız gayret ederiz herkesin de yüzünün akı oluruz. Çünkü bu işi de biliyoruz, yıllarca yaptık.”

BİZ BU İŞİ BİLİYORUZ

Özhaseki, “Bazı ilçelerde AK Parti’li bazı ilçelerde Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımızla hizmete talibiz. 25 ilçemizi de inşallah alıp birlikte kol kola gireriz hizmet ederiz. Çünkü biz bu işi biliyoruz” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Özhaseki’den Sincan’a kentsel dönüşüm sözü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Ocak 2019 tarihinde saat 09 47’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Özhaseki’den Sincan’a kentsel dönüşüm sözü haberi güncellenecektir.

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