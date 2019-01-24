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Ankara Haberleri: Özhaseki’den oto galeri açıklaması

ANKARA HABERLERİ

Özhaseki’den oto galeri açıklaması

Murat YILMAZ
24.01.2019 - 09:48Son Güncelleme :

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, dün Akyurt’ta Otonomi ve askeri ürünler üreten bir deri fabrikasını ziyaret etti.

Murat YILMAZ

Otonomi’de Büyükşehir Meclisi’nin geçtiğimiz ocak ayında Sincan Çatalca Caddesi’ne komşu ada ve parsellerde ikinci el oto satışı yapan iş yerlerinin açılmasına ilişkin kararını yeni öğrendiğini belirten Özhaseki, “İş başına geldiğimizde alır atarız o kararı, öyle bir şey yok arkadaşlar, içiniz rahat etsin” dedi. Kent içinde halen ikinci el oto satışı yapan galerilerin de taşınması gerektiğini vurgulayan Mehmet Özhaseki özetle şunları söyledi:

‘BEN ÇIKMAM’ ANLAYIŞI ÇİRKİN BİR ANLAYIŞ

“Burada çok güzel bir site yapılmış. Yıllarca belediye başkanlığı yapmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Eğer oraya esnafları taşıdıktan sonra siz geride hala bir takım insanların yerinde durup da birazcık böyle çıkarcı bir tavır içerisinde iş yapmalarına göz yumarsanız giden insanlara zulmetmiş olursunuz. Geride kalanların belki de baskılarından dolayı göz yumduğunuz bu iş adalet duygusunu da sarsar. İdareciye güveni eksiltir, bunlar doğru değildir. Sitenin de bir müddet sonra yaşamamasına sebep olur. Sitedeki esnafların dışarıya çıkmasına sebep olur. Dışarıda kalanların buraya getirilmesi lazım. ‘Efendim ben çıkmam, vaziyeti idare ederim, çaktırmam, belediyelerden ayarlarım’ gibi bir anlayış hakikaten çirkin bir anlayış.

İŞ BAŞINA GELDİĞİMİZDE O KARARI ATARIZ

Geçtiğimiz günlerde birkaç esnaf için alınmış bir kararı yeni öğrendim, son derece üzüldüm. Bunlara mani olmak da elimizde, mani oluruz. Burada hem esnaf arkadaşlarımız kazanacak, hem devlet kazanacak, hem de ekonomiye kocaman bir faydası olacak. Bunları yapabilmek belediyelerin elinde. Ama tersi bir tavır, yanlış bir karar oradaki esnaf arkadaşları hakikaten zorda bırakır. Bunlara mani olmamız lazım. Doğrusu ben bugünden itibaren girişimde bulunacağım. Arkadaşları da arayacağım, geri aldırmak için elimden geleni yapacağım. İş başına geldiğimizde alır atarız o kararı, öyle bir şey yok arkadaşlar, içiniz rahat etsin.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Özhaseki’den oto galeri açıklaması hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Ocak 2019 tarihinde saat 09 48’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Özhaseki’den oto galeri açıklaması haberi güncellenecektir.

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