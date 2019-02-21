Özhaseki’den ‘logo’ açıklaması

Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) üyeleriyle bir araya gelen Özhaseki özetle şunları söyledi: “Popülizm devri geçti artık. Boşa konuşma dönemi, karşıtlıklar artık geçti. Bunların kimseye faydası yok. Burada (Ankara) turizmden istifade edemiyoruz. İnsanlar Ankara’ya geliyorlar bir kaç saat kalıyorlar işlerini görüp gidiyorlar. Geliş dönüş bileti alıyorlar. Bunları burada tutacak yollar ve potansiyelimiz var. Ankara’mızda, Gazi Mustafa Kemal’in şehrinde herkesin gelip burada doyduğu bu kenti nereye taşıyacağımızı konuşup iş yapmalıyız. Bir şehir tarım şehriyse planı ayrı, turizm, hayvancılık şehriyse planı apayrıdır.

ANKARA FARKLI BİR KENT OLACAK

Bizim turizmden, ticaretten, sanayiden istifade edeceğimiz çok geniş alanlarımız, sporda, kültürde, sanatta yapacağımız çok şeyler var. Bunları yaptığımızda inanın Ankara çok farklı bir kent olacak. Kültür Yolu projesi hazırladım, hiç kimse duymamış herkes gözüme bakıyor ‘bu nereden çıktı’ diye. Ankara’da insanları durdurmanın yolunu bulmalıyız. Elmadağ’da kayak merkezi neden yapılmadı hayretler içerisindeyim. Kendine has turizme katkısı var, bunu sağlamak gerekiyor. Ankara’da doğa, termal, inanç ve kültür turizmini geliştirebiliriz. Bütün bunları sağladığımızda ortaya başka bir durum çıkar. Resmi kurumlar çağırmasa, toplantı yapmasa burada 2-3 gün kalacak kimse yok. Belediye olarak bizim buna yönelik proje yapmamız, çalışmamız gerekiyor.

KAVGA SEBEBİ ÇIKARMAMAK LAZIM

Ankara’mız avantajı haddinden fazla olan bir şehir. Anası Kadir Gecesi doğurmuş. Ancak bu potansiyeli değerlendirecek ufak ufak dokunuşlara ihtiyaç var. Acayip iş yapmaya, uçuk kaçık projelere gerek yok. Her bir alanda ortak akıl kullanıp ticarette, sanayide, kültür sanatta yapılacak o kadar çok iş var. Bunları yaptığımızda emin olun burada yaşayan insanlar mutlu olduğu gibi dışarıdan gelecek binlerce insan burada istifade etmeye çalışacak. ‘Ankara’nın logosuyla ilgili yeni bir çalışma yapıp yapmayacağı’ sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Yeni bir kavga başlatmam. Logo üzerinden aylarca senelerce tartışılır mı? El insaf ya. Bir şehrin değeri olan geçmişten gelen ne varsa başımızın tacıdır. Bunları konuşmanın manası yok. Kavga sebebi çıkarmamak lazım. Elbetteki ortak kültürler konuşulur karar verilir ama bir şeyin tarafı olarak şehri germenin bir manası yok.”

ÇOK KATLI BİNA YAPAN BELEDİYE ARSA PARASI ÖDEYECEK

Öte yandan Mehmet Özhaseki önceki gün katıldığı bir televizyon programında çok katlı bina yapacak belediyelerden arsa parası alacaklarını ancak mahalle kültürüyle yatay mimarili yapılar yapmak için arsa isteyen belediyelere hazine arazilerini ücretsiz vereceklerini açıkladı.