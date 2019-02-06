Özhaseki’den dolmuşçulara: Rızanızı almadan hiçbir iş yapmayacağım

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki dün Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde 112 ayrı oda ve 44 kooperatif başkanıyla ardından da Altındağ’da minibüsçü esnafıyla bir araya geldi. Minibüsçüler toplantısında Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner, Özhaseki’nin Kayseri’de dolmuşları kaldırarak iki dolmuş yerine bir otobüs verdiği modeli Ankara’da da uygulayacağı yönündeki iddiaları hatırlattı. Özhaseki ise esnafın razı olmayacağı hiçbir uygulamayı yapmayacağını belirterek özetle şunları söyledi:

YÜZDE 100’Ü RAZI OLDU

“Siz nihayetinde ekmeğini kazanan kardeşlerimizsiniz. Sizinle oturup görüşmeden hepinizin tamamınızın rızasını almadan hiçbir iş yapmayacağımı bilin arkadaşlar. Kayseri’de dolmuşçu arkadaşlarımızla, oturduk konuştuk dedik ki ‘İki tane dolmuşun yerine bir otobüs verelim, size de hatlar verelim. Şimdi bile hattın kaç milyar edeceğini siz bilirsiniz. Bunun karşılığında bu hatları da 49 yıllığına verelim çalışın’ dedik. Yüzde 100’ü razı oldu.

ELİNİZDE İMKÂN VAR SİZ TAŞIYACAKSINIZ

Bizim orada caddelerimiz çok geniş 70-80 metre dev aralıkları var. Bunu yaptık hem onlar kazandılar hem belediye kazandı. Şimdi buraya geldik her taraf 80-100 metre aralığında yollara mı sahip Ankara’da. Raylı sistemlerin çalışamadığı yerlerde geniş olmayan sokaklara otobüsler nasıl girecek? Elbette siz gideceksiniz. Sizin elinizde bir imkân var bunu siz taşıyacaksınız. Bundan sonra sizinle ilgili bir karar alınacaksa dolmuşçu esnafımızın gerek hatlarıyla gerekse başka türlü problemleriyle ilgili sizin temsilcilerinizle otururuz rızanız olmayan hiçbir işe imza atmam bu da size sözüm olsun.”

AYAKTA YOLCU CEZASINI SOYLU’YA İLETECEĞİM

Mehmet Özhaseki dolmuşlara ayakta yolcu aldıkları için kesilen cezalar için de girişimde bulunacağını belirterek, “Merak ediyorum şimdi bir şey soracağım; belediye otobüsü ayakta yolcu alırken niye ceza kesmiyorsunuz. Raylı sistem ayakta yolcu alıyor niye ceza kesmiyorsunuz. Bunu takip edeceğiz hiç endişeniz olmanız. İçişleri Bakanı (Süleyman Soylu) çok takdir ettiğim bir kardeşim, o konuyu anlatacağım ikna edeceğim, inşallah bu sıkıntılara son vereceğiz. Endişeniz olmasın” dedi.

METROPOLLER ACEMİLİK KALDIRMAZ

Ulucanlar’da oda temsilcilerine seslenen Mehmet Özhaseki, “Metropoller acemilik kaldırmaz. Belki küçük bir beldede, ilçede, ilde işi bilmeyen adamlar iş başına gelip orada devam edip, işi orada öğrenip, hasar vermeden devam edebilirler. Belediye başkanlığının okulu yok, kolay değil. Metropollerde devasa bütçeler var. Burada öncelikleri bilip öyle devam etmek lazım. Sonra hükümet ayağını harekete geçirmek lazım. Burada herkesle kol kola girerek projeleri takip etmek lazım” diye konuştu.

KASTETTİĞİMİN NE OLDUĞU BELLİ

Bir basın mensubunun, “Sırtımızı yaslayacağımız bir ağa var” cümlesini hatırlatması üzerine Özhaseki, bu sözlerin diktatörlüğe kadar götürülmesinin doğru olmadığını vurguladı. Özhaseki, “Elbette ki orada kastettiğimin ne olduğu belli. Ağalık sistemine özlem mi duyuyoruz? Öyle bir şey mi var? Hakikaten çok komikler. Ancak şunu söylemek lazım, dünyanın her yerinde metropollerde hizmetler sadece belediye bütçeleriyle çözülemez. Belediyenin bütçesi belli. Sizin hükümetle ilişkileri kurup gidip orada bu problemleri söyleyip, takip edip, çözmeniz gerekiyor. Belediye başkanları polemiğin konusu olmazlar. Belediye başkanları hizmet peşindedirler. Hizmetleriyle konuşurlar. Bunları yapmış bir arkadaşınızım. Benim anlatmaya çalıştığım bu” ifadelerini kullandı.