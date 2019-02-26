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Ankara Haberleri: Özhaseki’den Bala’ya: Sıcak asfaltı da atarız doğalgazı da getiririz

ANKARA HABERLERİ

Özhaseki’den Bala’ya: Sıcak asfaltı da atarız doğalgazı da getiririz

Murat YILMAZ
26.02.2019 - 15:27Son Güncelleme :

Bala’nın sorunlarını çözme sözü veren Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, seçilmesi halinde köylere sıcak asfaltı atacaklarını, Bala’ya doğalgazı getireceklerini söyledi.

Murat YILMAZ

11 başlıkta hazırladığı projelerle ilgili kitapçık hazırladığına dikkat çeken Özhaseki şu bilgileri paylaştı:

BİR PROJE DAHİ SÖYLEYEMEDİLER

“5 yıl içinde yapacaklarımız bunlar, biz bunları gerçekleştiririz, tecrübemiz bilgimiz var. Ey rakipler, siz de çıkın Ankara’ya ne yapacaksınız Bala’ya ne yapacaksanız gelin söyleyin. Cumhuriyet Halk Partisi’nden ‘Ne demek ya biz de iyisini yaparız’ demesini bekliyoruz. Bir proje dahi şu ana kadar söyleyemediler. Ara ara garip şeyler söylüyorlar onlara da bakıp gülüp geçiyoruz. Köylerde özellikle sıcak asfalt sorunu var, bu yaz itibariyle bunları bitiririz. Bazı köylerimizde su sorunu var bunları çözeriz, bunlar bizim işimiz. Doğalgazla ilgili projeler yapıldı, inşallah doğalgazı biz Bala’mıza getiririz sıcacık ısınırsınız, bize de dua edersiniz.

BEYNAM ORMANLARI’NI AYAĞA KALDIRACAĞIZ

Meydan projemizi inşallah gerçekleştiririz. Dersimize çalışıyoruz, Bala’mızı masaya yatırdık. Eski ve yeni milletvekillerimizle, başkanımızla konuştuk. Muhtarlarımızın birçoğunu aradık, dertlerin ne olduğunu tek tek tespit ettik. Yapamayacağım bir şey olursa çıkarım buna gücümüz yetmez kusura bakmayın derim. Hepsini yaparız bunlar bizim için en küçük şeyler. Yapacaklarımız bunlarla bitmiyor. Kızılırmak’ın yanındaki rekreasyon alanları, çevre düzenlemeleri, kadınlar için özellikle aile yaşam merkezi yapacağız. Beynam Ormanları’nı da ayağa kaldıracağız, sizin en güzel mesire yeriniz olacak. Belediyelerin elinde bir bütçe var, bu sizin malınız. Ben bunları söylerken lütufta bulunmuyorum size olan borcumuzu ödeyeceğiz.”

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