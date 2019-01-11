Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Özhaseki’den bağlantılı raylı sistem sözü

Ankara Haberleri: Özhaseki’den bağlantılı raylı sistem sözü

ANKARA HABERLERİ

Özhaseki’den bağlantılı raylı sistem sözü

Murat YILMAZ
11.01.2019 - 16:31Son Güncelleme :

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’nin 111 proje kitapçığında raylı sistemlerle ilgili dikkat çeken bağlantı ve yeni hatlar yer alıyor.

Murat YILMAZ

laştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğiyle yapılacak olan projelere göre Ankara’nın mevcut 64 kilometrelik raylı sistem ağına ek olarak 100 kilometre daha raylı sistem ağı eklenmesi planlanıyor. Seçmenlerle buluştuğu programlarda projelerini anlatan Özhaseki, Ankaralılara geniş bir raylı sistem ağı sunmak istediklerini sürekli vurguluyor. Mehmet Özhaseki’nin ulaşım projeleri içerisinde yer alan raylı sistem projeleri şöyle:

*26 km 7 istasyonlu Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi hattı

*3.3 km Atatürk Kültür Merkezi - Hızlı Tren Garı - Kızılay hattı

*788 metre uzunluğunda AŞTİ-Söğütözü İstasyonu bağlantısı

*14 km Hızlı Tren Garı-Etlik Şehir Hastanesi-Ovacık hattı

*11 km Hızlı Tren Garı-Siteler-Kuyubaşı hattı

*10 km Dikimevi-Natoyolu - Nata Vega hattı

*5 km Söğütözü-Yüzüncüyıl Mahallesi - ODTÜ hattı

*8 km ODTÜ -Macunköy İstasyonu bağlantısı

*8 km Batı Merkezi-Ümitköy İstasyonu bağlantısı

*Kızılay-Törekent OSB hattına 5 km uzunluğunda Yenikent ilave hattı

*Kızılay-Koru hattına 10 km uzunluğunda Yaşamkent-Bağlıca

ilave hattı

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Özhaseki’den bağlantılı raylı sistem sözü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Ocak 2019 tarihinde saat 16 31’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Özhaseki’den bağlantılı raylı sistem sözü haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Ankaralı öğrenciler gönül köprüsü kurdu

Ankaralı öğrenciler gönül köprüsü kurdu

Özhaseki: ‘Biz’ merkezli yönetim anlayışı göstereceğiz

Özhaseki: ‘Biz’ merkezli yönetim anlayışı göstereceğiz

Mansur Yavaş’tan Özhaseki çıkışı

Mansur Yavaş’tan Özhaseki çıkışı

Türk dünyasından sanat şöleni

Türk dünyasından sanat şöleni

Hızlandırıcı mıknatısta üretim tamamlandı

Hızlandırıcı mıknatısta üretim tamamlandı

Görme engelli vatandaş canından oluyordu

Görme engelli vatandaş canından oluyordu

Onur ödülleri belli oldu

Onur ödülleri belli oldu

En sıcak müze

En sıcak müze

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara2 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.