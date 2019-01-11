Özhaseki’den bağlantılı raylı sistem sözü

laştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğiyle yapılacak olan projelere göre Ankara’nın mevcut 64 kilometrelik raylı sistem ağına ek olarak 100 kilometre daha raylı sistem ağı eklenmesi planlanıyor. Seçmenlerle buluştuğu programlarda projelerini anlatan Özhaseki, Ankaralılara geniş bir raylı sistem ağı sunmak istediklerini sürekli vurguluyor. Mehmet Özhaseki’nin ulaşım projeleri içerisinde yer alan raylı sistem projeleri şöyle:

*26 km 7 istasyonlu Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi hattı

*3.3 km Atatürk Kültür Merkezi - Hızlı Tren Garı - Kızılay hattı

*788 metre uzunluğunda AŞTİ-Söğütözü İstasyonu bağlantısı

*14 km Hızlı Tren Garı-Etlik Şehir Hastanesi-Ovacık hattı

*11 km Hızlı Tren Garı-Siteler-Kuyubaşı hattı

*10 km Dikimevi-Natoyolu - Nata Vega hattı

*5 km Söğütözü-Yüzüncüyıl Mahallesi - ODTÜ hattı

*8 km ODTÜ -Macunköy İstasyonu bağlantısı

*8 km Batı Merkezi-Ümitköy İstasyonu bağlantısı

*Kızılay-Törekent OSB hattına 5 km uzunluğunda Yenikent ilave hattı

*Kızılay-Koru hattına 10 km uzunluğunda Yaşamkent-Bağlıca

ilave hattı