Özhaseki: Yapamayacağım sözü vermedim

Girdiği bir hazır giyim firmasında çalışanlar ve firma sahiplerine hitap eden Özhaseki, daha önce açıkladığı seçim projelerini kast ederek, “Bizim yazdıklarımızı bir seçim vadi olarak görmek doğru olmaz. Çünkü yapabileceklerimizi yazdık. Yapamayacağım hiç bir sözü vermedim” dedi. Özhaseki özetle şöyle devam etti:

KAVGADAN RANT DEVŞİRMEK ESKİDE KALDI

“Çalıştık, projeler hazırladık. Ankara’da yaşayan herkesin beklediği hizmetler var orada. Burada saydığımız tüm projeleri yapacak gücümüz bilgimiz ve birikimiz var. Raylı sistemden, ulaşımdan dünyadaki gelişmeleri takip etmemişseniz, para yönetimini bilmiyorsanız boşuna aday olarak çıkmanın anlamı yok. Eskide kaldı kavgadan bir rant devşirip oy almak. Ankara’mız’da bir önceki seçimde buna benzer bir ortam vardı. Ben şimdi sadece yapacaklarımızı anlatıyorum.”

SİTELER’E RAYLI SİSTEM GEREKİYOR

Dün sabah Gerede Kültür Ve Yardımlaşma Derneği’nin, Ulucanlar Cezaevi’ndüzenlediği programda konuşan Özhaseki, Siteler için düşündüğü ulaşım projelerini değerlendirdi. Özhaseki, “Sitelerde yapılması gereken işlerin başında ulaştırma var. Kesinlikle raylı sistemin oradan geçmesi lazım. İmalathanelerimizin yakın zamanda oradaki arkadaşlarımızı dükkan sahibi yapacak şekilde bir ortamın sağlanması lazım” dedi.

PROJE KİTAPÇIĞI BENİM SENEDİM

Öte yandan, Özhaseki önceki gün katıldığı bir televizyon programında kendisine yöneltilen, ‘Başkan seçilmesi durumunda 5 sene sonra Ankara’nın nerede olacağı?’ sorusuna, “Şimdiye kadar 5 kez belediye başkanlığına aday oldum ve söylemiş olduğum projeleri gerçekleştirdim. Ankara için hazırladığımız proje kitapçığı benim senedim. Cumhurbaşkanımızın açıklayacağı manifestoya uygun bir strateji izleyeceğim. Alışılmış bir strateji ile devam etmeyeceğiz. Göreceksiniz, burada ne varsa, 5 sene sonra inşallah yüzde yüzünü gerçekleştirip, ayrılmayı ümit ediyorum” cevabını verdi.