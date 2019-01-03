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Ankara Haberleri: Özhaseki projelerini bugün açıklıyor

ANKARA HABERLERİ

Özhaseki projelerini bugün açıklıyor

Murat YILMAZ
03.01.2019 - 09:17Son Güncelleme :

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, projelerini bugün AK Parti Genel Merkezi’nde düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacak.

Murat YILMAZ

Özhaseki, sosyal projelerden ulaşıma, kültür sanat projelerinden yeşil alanlara kadar 11 başlıkta 111 proje paylaşacak. Projeler içerisinde birisi Cebeci Stadı’nın yerine yapılacak olan 10 millet bahçesi de yer alıyor. Ayrıca Ankara Kalesi’nden Hacı Bayram’a, Saraçoğlu Mahallesi’nden Anıtkabir’e kadar uzanan birinci ‘kültür yolu’ ile yine Ankara Kalesi’nden başlayıp Çankaya Köşkü’ne kadar uzanan ve Atakule’de son bulan ikinci ‘kültür yolu’ olmak üzere iki tane ‘kültür yolu’ projesi bulunuyor. Yine vatandaşlara yönelik düzenlenecek müze günleri, havalimanı yolu üzerine yapılacak alt geçitler de başlıklar içerisinde yer alan diğer projelerden bazıları. Özhaseki Ankara aday tanıtım toplantısında projeler için “Hizmet anlayışımızın merkezinde yalnızca insan yer alacak. Çalışmalarımızı Ankara’yı gelecek nesillere daha yaşanabilir bir halde bırakma fikriyle yürüteceğiz” demişti. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Özhaseki projelerini bugün açıklıyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Ocak 2019 tarihinde saat 09 17’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Özhaseki projelerini bugün açıklıyor haberi güncellenecektir.

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