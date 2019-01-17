Özhaseki: Öğrenci bileti 1.25 TL olmalı

Özhaseki, dün AK Parti Genel Merkezi’nde gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Öğrencilere yönelik toplu taşıma ücretinin tam bilet fiyatının yarısı kadar olması gerektiğini belirten Özhaseki, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, farklı konularda özetle şunları söyledi:

“(Toplu taşımada öğrenci ücretinde indirim) Öğrencilerin yoğun olduğu bir kentteyiz. 17 üniversite, 199 bin kayıtlı öğrenci var. Bunun dışında da gelip giden dışarıdan takip edenleri kattığımızda bu sayı iyice artıyor. Öğrencilerin durumunu da biliyoruz. Öğrenci taşımaları normal tam bilet fiyatının yarısı olmalıdır. Şu anda 2.5 lira tam bilet fiyatı var, 1.75 öğrenci fiyatı var. Bunu yarıya düşürmek doğru diye düşünüyorum. İnşallah belediyemiz bugünlerde bir karar alır ve bunu da yapar. Mühür benim elimde değil. Ben sadece tavsiye edebilirim, Mustafa Bey arkadaşımıza rica edebilirim, inşallah o da yaparsa bundan büyük bir mutluluk duyarız.

YAYALAŞTIRMA ÇALIŞMASI OLMALI

(Bazı caddelerde yayalaştırma): Yayalaştırma çalışmasıyla ilgili bölge esnaflarıyla konuşup onların ihtiyaçlarını gidereceği saatte trafiğe açıp, onun dışında özellikle iş yapabilecekleri saatte de yayalaştırma çalışmasını mutlaka gerçekleştirmemiz gerekiyor. ‘Ben istediğim gibi arabayla mal getiremiyorum, arabamı park edemiyorum dükkan önüne’ gibi itirazlar olabilir. Ama yayalaştırıldıktan sonra da oranın daha kalabalık, daha keyifli ve daha çok ticari kazanç elde edildiğini herkes görür zaten. Bu (Tunalı Hilmi ve Bahçelievler 7. Cadde) yerlerle ilgili de çok istek var. Oradaki esnaf arkadaşlarımızla konuşup belli bir takvim içerisinde herhalde yapmamız gerekir.

FİTNE ATEŞİ YAKMAYA UĞRAŞMASINLAR

(Melih Gökçek ile aralarındaki ilişki) Televizyonlarda prensiplerimi anlattıkça, ‘Bak gördün mü Haseki Melih Bey’e cevap veriyor’ diyorlar. Bundan son derece üzülüyorum. Böyle bir fitne ateşi yakmak için uğraşanlar da şahsen uğraşmasalar iyi olur. Benim kimseyle bir kavgam yok. Birisine karşıtlık üzerine de bir politikam yok. Her yiğidin kendine has bir yoğurt yiyişi olur. Benim de tarzım bu. Ne yapayım 60 yaşından sonra tarzımı mı değiştireyim. Veyahut da birileri yanlış anlayacak diye başka bir şey mi söyleyeyim. Bu saatten sonra değişemem ki buyum ben. 25 yıllık kamu hayatım böyle geçti. Birileri de fitne ateşini ille de hararetle kaynatmak istiyorlarsa onlara da yapacak bir şeyim yok, onlara kanacak halimiz de yok. Doğrusu Melih Bey yıllarca emek vermiş bu şehre.

PERSONELLE İLGİLİ YALAN ÜRETİLİYOR

(Belediyeden personel atılacak iddiası) Orada çalışan arkadaşlarımız bizim kardeşlerimiz, bizim belediyemizin elemanları. Ara ara gidip oralarda balon uçurup, arkadaşların işten çıkarılacağı ile ilgili bolca yalan haberler de üretiliyor. Benim 21 yıllık belediyeciliğimde iki şey dikkat çeker. Bir, hiçbir gün arkadaşlarım grev sözünü ağızlarına almamışlardır. Oturduğumuzda anlaşmadan kalktığımız bir an da olmamıştır. İki, özellikle siyasi görüşünden dolayı işinden ayırdığım bir işçide olmamıştır. Ancak bir elin parmakları kadar işine son verdiğim bir insan varsa onlarda kamu malında gözü olanlardır. Bu konuda tavizimiz yok. Sosyal dengeyle ilgili de arkadaşlarımıza zamanında tazminatları yeteri kadar ödemiş birisiyim.”

HEDEFİMİZ DAHA FAZLA OY ALMAK

(Anketlerde oyların düştüğü iddiası) “Cumhur İttifakı’nın oyu belli. Aradan bir kaç ay geçmiş ve defalarca yapılmış seçimler var. Ne oldu ki bir anda millet yüzünü AK Parti’den ve Milliyetçi Hareket Partisi’nden çevirmiş olsun. Oy oranının arttığını biliyorum. İnşallah hepimiz göreceğiz 31 Mart gecesi sandıkların patladığını da göreceğiz. Bugünden korku içinde olanlar, ‘sandığa sahip çıktık ta çıkamadık da, gidiyor da geliyor da’ çok eski siyaset tarzı üzerinden algı oluşturmaya çalışıyorlar. Oturup gülüyoruz bunların yaptıklarına. Bu sözlerin ciddiye alınacak bir durumu yok. Bir oy farkla alarak seçimi kazanmak başarı. Ancak akılcı olmak gerekirse partimizin ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin aldığı oylardan daha fazla oy almak hedefimiz olmalı diye düşünüyorum. İnşallah öyle olacak zaten.”

Toplantıya Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat ve Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel de katıldı.