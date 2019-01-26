Özhaseki: Niyet okuyarak konuşanlar var

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki dün sabah Yıldız Oto Sanayi Sitesi’nde esnafla buluştu. Buradan Halk Ekmek Fabrikası’na geçen Özhaseki çalışanlarla öğlen yemeğinde bir araya geldi. Çalışanlara ‘mesai arkadaşlarım’ diye hitap eden Özhaseki, “Bir taraftan hem piyasayı dengeliyorsunuz, hem kaliteyi artırıyorsunuz bir taraftan da dar gelirli insanların imdadına yetişiyorsunuz” dedi. Özhaseki burada yaptığı konuşmasında özetle şunları aktardı:

ANLATTIĞIMIZ PROJELERİ YAPMAYA GÜCÜMÜZ YETER

“Ankara’mızda yapılacak işler var, şöyle bir zorluğum var; ne anlatsam, ‘Eskiden niye yapılmadı?’ bazen de, ‘Sen Melih Bey’e cevap mı veriyorsun kardeşim?’ diyorlar. Aklımızdan geçmeyenleri bile niyet okuyarak lehte ve aleyhte konuşanlar var. Anlattığımız projelerde inandığımız ve yapmamız gereken her işi yazdık. Bunları yapmaya bizim gücümüz yeter. Bilgimiz de birikimimiz de var. Allah izin verirse bu projeleri gerçekleştirip, beş yıl sonra aynı şekilde insanların karşısında çıkıp ‘hakkınızı helal edin’ demeyi inşallah Rabbim bana nasip eder. Önemli olan herkesin rızasını alarak ayrılmak, insanlarla helalleşerek ayrılmak lazım.

İTTİFAKTA ŞEHİR PAZARLIĞI YAPMIYORUZ

MHP ile beraberce seçimlere hazırlanıyoruz. Hiçbir şekilde şehir pazarlığı yapmıyoruz. PKK’ya müzahir, FETÖ’ye yakın, belediyelerin başına kötülüklere kapı açacak adamlar gelmesin diye çalışıyoruz. Torpillilerin dolduğu, bankamatik adamların olduğu dönemleri, yıllardır Türkiye’de ideolojik belediyeciliğin yapıldığını, hizmetin olmadığını biliriz. Bir daha o kötülüklere kapı açmayalım diye beraberce çalışıyoruz. 31 Mart’ta imtihandayız.”