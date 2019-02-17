Özhaseki: Mogan Gölü masmavi bir göl olacak

Bakanlığı döneminde Mogan Gölü’nde yürütülen çalışmalara değinen Özhaseki,“2-3 sene sonra emin olun burada masmavi bir göl olacak. Bunu herkes bilsin. Buranın kurtuluşu da buydu, bunu yaptık. Şimdi çalışmalar da zaten devam ediyor. İkinci aşama, etrafında iyi bir parkın yapılması. Buranın projesini çizdirdim. Allah izin verirse buranın etrafını öyle güzelleştiririz ki emin olun Ankara’ya deniz gelmiş gibi olur, burası tek olur” dedi. Gölbaşı’ndaki programın ardından Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu’nun toplantısına katılarak üyelerle bir araya gelen Özhaseki buradaki konuşmasında Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’a yönelik ‘projesi yok’ eleştirisini yineledi. Özhaseki toplantıda özetle şunları söyledi:

SU FİYATLARI TARİFEDİR PROJE OLMAZ

“Televizyonculara dedim ki ‘Israrla sorun lütfen arkadaşımızın bir projesi varsa lütfen söylesin.’ Onların sorduklarında hayretle izledim. Su fiyatlarını düşürecek, ‘En büyük projem bu.’ Su, otobüs, ekmek fiyatları tarifedir arkadaşlar. Bundan proje olmaz. Belediye bir maliyet çıkartır ve bunun üzerinden bir şey söyler. On, yirmi saniyelik bir iştir. Burası Başkent, Başkentler arasındaki rekabet var, biz gerideyiz ben farkındayım. Birilerine karşıtlık, ‘Biri olmasın aman bu olursa olsun’ gibi bir fikirle bu işi yöneteceğini düşünüyorsa çok çağın dışında kalmıştır.”

ANKARA’NIN PLANLARINI BEN HAZIRLADIM

Çamlıdere’deki seçim koordinasyon merkezinin önceki gün gerçekleşen açılışına da katılan Özhaseki burada yaptığı konuşmasında, “Ankara’nın planlarını ben hazırladım. ‘Ankara nereye gelişecek, konutlar ve iş merkezleri nerede olacak, bağlantı nasıl sağlanacak, ilçelerde neler yapılacak’ diye tek tek çalışarak imza atmış tek kardeşiniz benim” ifadelerini kullandı. Çamlıdere’ki programının ardından Gölbaşı’nda bir restoranda Bala ve Haymanalı vatandaşlarla bir araya gelen Özhaseki buradaki konuşmasında ise Ankara’nın ilçelerinde gördüğünü eksiklere değinerek, “Oradaki eksikleri gördükçe dayanamıyorum. Çok çabuk yapılacak işler. Geçenlerde zaten Haymana’ya gittik, başkanımızla konuştuk, neler yapacağımızı anlattık. Yakında Ayaş’a gideceğiz. Orada da bakıp, zaten eksikleri bizde tespitli, onları da nasıl çözeceğimizi anlatacağız. Belki ilçe belediyesinin bütçesi yetmeyebilir, çünkü çok geniş değil, maaşları verince çok az bir para kalıyor. Geride kalan hizmetleri görmeye çok imkanları olmuyor, o zaman büyükşehir verecek” diye konuştu.

CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELECEK

Özhaseki önceki gün 19 Ankara Radyosu’nun ortak canlı yayınında Ankara Siteler esnafından gelen bir soruyu ise şu sözlerle yanıtladı: “Çocukluğumuzda insanlar oğlu-kızı evleneceği zaman Siteler’e giderdi. Bu özellik yitirildi. Günümüze damga vuran değişime esnaf grubu zor ayak uyduruyor ve hatta uyduramıyor. Daha önce Siteleri ziyaret ettim. Sitelerde esnafı nasıl kurtaracağımızın formülünü anlattık. Otopark olacak, imalat ile satış ayrı yerlerde olacak. İmalatı başka bir noktaya taşıyıp Siteler’de mevcut yeri showroom haline getireceğiz. Böylece daha güvenli ve alıcı için daha cazip bir yer olacak siteler. Yeşil alan ve çevre düzenlemesi de yapılacak elbet. Siteler yeniden cazibe merkezi haline gelecek.”