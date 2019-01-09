Özhaseki: Eryaman Stadı için komisyon kurduk

Dün Altındağlı muhtarlar ve STK temsilcileriyle Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde bir araya gelen Özhaseki özetle şu açıklamalarda bulundu:

MİLLİ SERVET DURUYOR

“Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere her alanda destek vermesi bizleri ümitlendiriyor. Sadece iki konu söyledim ve emir verdiler ikisi de çözülüyor. Birincisi Ankaragücü meselesi. Stat bitmiş müteahhit firma ile belediye arasında ihtilaf var. Çözmek lazım. Bir komisyon kurduk. Şimdi stadı teslim edecekler. Ankaragücü inşallah ikinci yarı orada maçını yapacak. Sayın Cumhurbaşkanımız da şahit oldu bu olaya. Komisyonun raporu neticesinde de müteahhidin alacağı varsa verilecek ve bitecek. Dövüşerek, çekişerek ‘ben burayı size teslim etmem’, ‘yok ben de bu parayı vermem’ diyerek olmaz ki orada kocaman milli servet duruyor.

METRO ALTINDAĞ’DAN GEÇECEK

“30 kişiyle çalıştık, projeler hazırladık. Ankara’da yaşayan halk bize ne diyor, belediyeden beklentileri nedir, olmasını istemedikleri nelerdir. Hepsini istişare ettik, anketler yaptık, tespit ettik. 111 ana başlık belirledik,. Önemli projelerin bir kısmı Altındağ’la ilgili. 111 proje içerisinde burada 21 tane projemiz var. Ulaşım ağı içerisinde metro hattının geçeceği alan Altındağ’dan geçiyor. Kültür yolunun buradan başlaması, Ulus ve çevresindeki projelerimiz de Altındağ’ı yakından ilgilendiriyor. İnşallah bunları yaparsak, Altındağ halkı çok istifade edecek.”

KÖTÜ SÖZ SÖYLEMEM

ESKİ belediye başkanlarıyla ilgili kötü söz söylemeyeceğini de vurgulayan Mehmet Özhaseki, “Hiç kimseye geriye doğru asla kötü söz söyleyemeyiz, benden de kimse öyle bir şey duymaz. Kendi şehrimde bile eski başkanlarla ilgili bir cümle bile kötü söylemedim, söylememde. Taş taş üstüne koyandan Allah razı olsun. Felsefem bu” diye konuştu.