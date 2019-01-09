Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Özhaseki: Eryaman Stadı için komisyon kurduk

Ankara Haberleri: Özhaseki: Eryaman Stadı için komisyon kurduk

ANKARA HABERLERİ

Özhaseki: Eryaman Stadı için komisyon kurduk

Murat YILMAZ
09.01.2019 - 09:16Son Güncelleme :

Eryaman Stadı’nda Büyükşehir ile müteahhit firma arasındaki ihtilafı çözmek için komisyon kurulduğunu açıklayan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, “Şimdi stadı teslim edecekler. Ankaragücü inşallah ikinci yarı orada maçını yapacak” dedi.

Murat YILMAZ

Dün Altındağlı muhtarlar ve STK temsilcileriyle Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde bir araya gelen Özhaseki özetle şu açıklamalarda bulundu:

MİLLİ SERVET DURUYOR

“Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere her alanda destek vermesi bizleri ümitlendiriyor. Sadece iki konu söyledim ve emir verdiler ikisi de çözülüyor. Birincisi Ankaragücü meselesi. Stat bitmiş müteahhit firma ile belediye arasında ihtilaf var. Çözmek lazım. Bir komisyon kurduk. Şimdi stadı teslim edecekler. Ankaragücü inşallah ikinci yarı orada maçını yapacak. Sayın Cumhurbaşkanımız da şahit oldu bu olaya. Komisyonun raporu neticesinde de müteahhidin alacağı varsa verilecek ve bitecek. Dövüşerek, çekişerek ‘ben burayı size teslim etmem’, ‘yok ben de bu parayı vermem’ diyerek olmaz ki orada kocaman milli servet duruyor.

METRO ALTINDAĞ’DAN GEÇECEK

“30 kişiyle çalıştık, projeler hazırladık. Ankara’da yaşayan halk bize ne diyor, belediyeden beklentileri nedir, olmasını istemedikleri nelerdir. Hepsini istişare ettik, anketler yaptık, tespit ettik. 111 ana başlık belirledik,. Önemli projelerin bir kısmı Altındağ’la ilgili. 111 proje içerisinde burada 21 tane projemiz var. Ulaşım ağı içerisinde metro hattının geçeceği alan Altındağ’dan geçiyor. Kültür yolunun buradan başlaması, Ulus ve çevresindeki projelerimiz de Altındağ’ı yakından ilgilendiriyor. İnşallah bunları yaparsak, Altındağ halkı çok istifade edecek.”

KÖTÜ SÖZ SÖYLEMEM

ESKİ belediye başkanlarıyla ilgili kötü söz söylemeyeceğini de vurgulayan Mehmet Özhaseki, “Hiç kimseye geriye doğru asla kötü söz söyleyemeyiz, benden de kimse öyle bir şey duymaz. Kendi şehrimde bile eski başkanlarla ilgili bir cümle bile kötü söylemedim, söylememde. Taş taş üstüne koyandan Allah razı olsun. Felsefem bu” diye konuştu.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Özhaseki: Eryaman Stadı için komisyon kurduk hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Ocak 2019 tarihinde saat 09 16’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Özhaseki: Eryaman Stadı için komisyon kurduk haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Sahnede başlayan ve biten hayat

Sahnede başlayan ve biten hayat

Öncelikli hedef farkı korumak

Öncelikli hedef farkı korumak

Pili yuttu sağlığından oldu

Pili yuttu sağlığından oldu

‘Kendi elinizle hırsız çağırmayın’

‘Kendi elinizle hırsız çağırmayın’

İşaret diliyle tiyatro gösterisi

İşaret diliyle tiyatro gösterisi

16 ayda 3 bin kişi tutuklandı

16 ayda 3 bin kişi tutuklandı

Kar kaldırımda yaya yolda

Kar kaldırımda yaya yolda

Araçlar kara saplandı 7 kişi mahsur kaldı

Araçlar kara saplandı 7 kişi mahsur kaldı

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara3 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.