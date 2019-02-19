Özhaseki: Durmadan çalışmak bizim işimiz

Keçiören’deki programda 11 ana başlıkta hazırlanan 111 proje ile Ankara’ya yeni bir soluk ve hizmet getirmeyi amaçladığını vurgulayan Özhaseki, CHP’nin adayı Mansur Yavaş’ın aynı özeni göstermediğini söyledi. Özhaseki şöyle konuştu:



YAPACAKLARIMIZ BELLİ

“3-4 ay çalıştık. Yapacaklarımız belli, Keçiören ve Etlik’te neler yapacağımızı ortaya koyduk. Trafik sorununu çözmek için yapacaklarımızı, raylı sistemlerle neler yapacağımızı düşündük. 13 millet bahçesinin nerelere yapılacağını bakanlarımızla görüşüp yazdık. Sosyal projelerimiz, çocuklara neler yapacağımız belli. Gençlerimize projeler hazırladık. Ama üzülerek söylüyorum karşımızda bir aday var 10 senedir aday olmasına rağmen daha bir kitapçık yapamadı. Bu bizim size senedimiz. ‘Niye yapmadın diye sorarlar’ burada yazanları. 31 Mart akşamına kadar elbette gezeceğiz, derdimizi anlatacağız, o gün zaferle sandıktan çıktıktan sonra 5 sene boyunca durmadan çalışmak bizim işimiz.” Özhaseki ASİAD gecesinde ise belediyelerin kendilerine Özkaynak oluşturması gerektiğini kaydederek, “Eğer belediyeler elindeki imkânları kendi sanayisine, kendi ticaret erbabına yönlendirirse müthiş atılımlar yapılır. Daha önce yaptım biliyorum” dedi.