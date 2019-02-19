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Ankara Haberleri: Özhaseki: Durmadan çalışmak bizim işimiz

ANKARA HABERLERİ

Özhaseki: Durmadan çalışmak bizim işimiz

Hürriyet Haber
19.02.2019 - 17:41Son Güncelleme :

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Keçiören’de Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı, ardından Ankara Sanayici ve İş adamları Derneği (ASİAD) 30. Yıl Ankara Sevdalıları Buluşması’nda dernek üyeleri ile bir araya geldi.

Hürriyet Haber

Keçiören’deki programda 11 ana başlıkta hazırlanan 111 proje ile Ankara’ya yeni bir soluk ve hizmet getirmeyi amaçladığını vurgulayan Özhaseki, CHP’nin adayı Mansur Yavaş’ın aynı özeni göstermediğini söyledi. Özhaseki şöyle konuştu:

YAPACAKLARIMIZ BELLİ

“3-4 ay çalıştık. Yapacaklarımız belli, Keçiören ve Etlik’te neler yapacağımızı ortaya koyduk. Trafik sorununu çözmek için yapacaklarımızı, raylı sistemlerle neler yapacağımızı düşündük. 13 millet bahçesinin nerelere yapılacağını bakanlarımızla görüşüp yazdık. Sosyal projelerimiz, çocuklara neler yapacağımız belli. Gençlerimize projeler hazırladık. Ama üzülerek söylüyorum karşımızda bir aday var 10 senedir aday olmasına rağmen daha bir kitapçık yapamadı. Bu bizim size senedimiz. ‘Niye yapmadın diye sorarlar’ burada yazanları. 31 Mart akşamına kadar elbette gezeceğiz, derdimizi anlatacağız, o gün zaferle sandıktan çıktıktan sonra 5 sene boyunca durmadan çalışmak bizim işimiz.” Özhaseki ASİAD gecesinde ise belediyelerin kendilerine Özkaynak oluşturması gerektiğini kaydederek, “Eğer belediyeler elindeki imkânları kendi sanayisine, kendi ticaret erbabına yönlendirirse müthiş atılımlar yapılır. Daha önce yaptım biliyorum” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Özhaseki: Durmadan çalışmak bizim işimiz hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Şubat 2019 tarihinde saat 17 41’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Özhaseki: Durmadan çalışmak bizim işimiz haberi güncellenecektir.

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