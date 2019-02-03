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Ankara Haberleri: Özhaseki: Devletin malının hesabını yapmıyorsanız gerçek başkan değilsiniz

ANKARA HABERLERİ

Özhaseki: Devletin malının hesabını yapmıyorsanız gerçek başkan değilsiniz

Doğahan GİRİTLİOĞLU
03.02.2019 - 10:26Son Güncelleme :

AK Parti Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki, “Devletin malının hesabını yapmıyorsanız gerçek başkan değilsiniz” dedi.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Özhaseki, AK Parti Çankaya belediye başkan adayı Amber Türkmen ile beraber AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği ‘Sivaslılar Buluşması’ programına katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemlerdeki çalışmalarına değinen Özhaseki, “Devlet malını kendi namusumuzdan, canımızdan aziz bilmeliyiz. Devletin malının hesabını yapmıyorsanız gerçek başkan değilsiniz” ifadelerini kullandı. “Ankara’da yaşayan kardeşlerimizden gelen teklifler üzerine projeler hazırladık” ifadesini kullanan Özhaseki şöyle devam etti:

KENDİ CANIMIZDAN AZİZ BİLMELİYİZ

15 sene boyunca belediye başkanlığımda, ihale salonlarını canlı yayınla internetten yayınlamış bir arkadaşınızım. Sizin paranızı kullanırken ben niye size hesap vermeyeceğim. İyi niyet her işin başı. Devlet malını kendi namusumuzdan canımızdan aziz bilmeliyiz biz. Kollamızın gereken devletin kesesi.

Belediye başkanı arkadaşlara çok nasihat ediyorum. Partideki görevim zaten bu, projelerini de takip ediyorum. Yanlış yapacakları zaman ‘yapmayın’ diyorum. Devletin malının hesabını yapmıyorsanız gerçek başkan değilsiniz. Korumanız gereken yer devletin bütçesi. Önemli olan hizmetin yapılması.

ANKARALILARIN ŞİKÂYETLERİNİ TESPİT ETTİK

“Ankaralı hemşehrilerimizin belediyelerden hangi konuda şikâyetçiler, bunları tek tek tespit ettik. Ankara’da yaşayan kardeşlerimizden gelen teklifler üzerine projeler hazırladık. Özellikle sosyal projeler beni heyecanlandırıyor. Sokak kültürü hepimizi geleceğe hazırladı. Şimdi insanlar çocuklarını sokağa salmıyor, çocuklar sanal bir alemde yaşıyor. Çocuk Köyü projemizi, çocuklarımızı bu sanal dünyadan kurtarmak için hazırladık. 1.5 sene içerisinde o projeyi yapacağız inşallah.

ÖĞRENCİLER İÇİN EN DOĞRUSU TAM BİLETİN YARISINA GETİRMEK

Öte yandan dün özel bir televizyon kanalında katıldığı programda öğrenciler için hayata geçirmeyi düşündüğü projeleri anlatan Özhaseki, “Ben kıyamıyorum öğrencilerin bu kadar bilet parası vermesine. Bunları indirmek lazım. En doğrusu tam bilet fiyatın yarısına getirmektir. Öğrencilerin gözetilmesi lazım. Saraçoğlu Mahallesi’nde çok güzel bir yer var. Tescilli yapılar var. Burayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mız restorasyona alıyor. Burası bittiğinde gençler için kültür sanat evlerinin olduğu geleneksel ve modern sanatların icra edildiği bir merkez haline getirmeyi düşünüyoruz” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Özhaseki: Devletin malının hesabını yapmıyorsanız gerçek başkan değilsiniz hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Şubat 2019 tarihinde saat 10 26’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Özhaseki: Devletin malının hesabını yapmıyorsanız gerçek başkan değilsiniz haberi güncellenecektir.

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