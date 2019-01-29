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Ankara Haberleri: Özhaseki: CHP’li daire başkanlarıyla da çalıştım

ANKARA HABERLERİ

Özhaseki: CHP’li daire başkanlarıyla da çalıştım

Hürriyet Haber
29.01.2019 - 09:38Son Güncelleme :

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde CHP’li daire başkanlarıyla da çalıştığını vurgulayan Özhaseki, “Yine çalışırım” dedi.

Hürriyet Haber

Kayseri'de belediye başkanı iken CHP’den kalan daire başkanlarıyla çalıştığını hatırlatan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, “Yine çalışırım. Benim kimseyi haksız yere işten atmak gibi bir günahım olmamıştır” dedi. Dün katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan Özhaseki özetle şunları söyledi:

“Gözünüzü kapatın sizi Mamak’a götürürüm. Mesela Ankara’nın 1/100.000’lik planları üzerinde ihtilaflar vardı. Onları pafta pafta inceleyip, üzerinde çalışıp imza atmış birisiyim. Ankara’nın planlaması ve gelişimi yönünde emek verip de imza atan kaç kişi vardır? Ankara milletvekili olmadığım halde Mogan Gölü’nün temizliği hususunda, 100 milyon lira bütçe ayırıp o bölgelerde çalışmaları başlatan, bataklıktan kurtaran biriyim. Bakanlık, milletvekilliği yaptım, evlatlarım Ankara’da okudu. 30 yıldır Ankara ile iç içeyim.

FARKLI GÖRÜŞTEN İNSANLAR DA BAŞIMIN TACI

Ankara hakkında görüşü olan herkesin, bilgisinden yararlanacağız. Burada Türkiye’nin en önemli akademisyenleri, sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri var, Ankara’yı onlardan dinlediğim zaman sözlerini önemsediğim insanlar var, neden onları dinlemeyim? Farklı görüşten insanlar da başımın tacı. Kapalı kapılar ardında ihale olmaz. Her şey internette canlı yayınlanır. İhalenin her safhasını vatandaşın bilmeye hakkı var. Belediye meclislerinde plan tadilatları elzem değilse yer almayacak.

İNSANLARIN LİYAKATİNE VE EHLİYETİNE BAKARIM

Belediyelerde yapılan ilk planlamalar mükemmeldir ama zaman içerisinde birileri gelir plan, tadilatlarıyla canını okular. Şahıs lehine plan tadilatı bizden geçmeyecek. Devlet malında gözü olmayan, kamu malını aşırmayan herkesle çalışırım. İşlerinde idarecilik sıfatı taşıyan insanların liyakatine ve ehliyetine bakarım. Daha önceki CHP’den kalan daire başkanlarıyla çalışmaya devam etmişimdir, yine çalışırım. Benim kimseyi haksız yere işten atmak gibi bir günahım olmamıştır.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Özhaseki: CHP’li daire başkanlarıyla da çalıştım hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Ocak 2019 tarihinde saat 09 38’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Özhaseki: CHP’li daire başkanlarıyla da çalıştım haberi güncellenecektir.

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