Özel günlerde renklenecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarihi Ankara Kalesi’ni ışıklandırmak’ için çalışma başlattı. Çalışmalar tamamlandığında Ankara Kalesi’nin surlarına kurulan aydınlatma sistemi özel günlerde kırmızı, beyaz, pembe, turuncu, mor ve mavi renklere bürünecek. Ankara’da büyükelçiliği olan ülkelerin özel günlerinde ise Ankara Kalesi’nin dış duvarlarına ülkelerin bayrakları ve özel simgeleri yansıtılacak. Çalışmalar hakkında bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, aydınlatmanın yanı sıra güvenliği artıracak projeleri de hayata geçireceklerini belirterek şunları söyledi:

SANATSAL VE ESTETİK KİMLİK

“Kalenin aydınlatmasını sadece etrafın güvenliği olarak düşünmedik. Bunu bir fırsata dönüştürerek, kalenin Ankara’daki görünürlüğünü artıracak, estetik ve sanatsal şekilde, kimlik de kazandıracak anlayışta bir proje hazırladık. En kısa zamanda kalemizin aydınlatma çalışmalarına başlayacağız. Bu proje, Ankara Kalesi’ne sanatsal ve estetik kimlik kazandıracak.

CAZİBE MERKEZİ İSTİYORUZ

Yapılacak olan çalışma ile kalemiz Ankara’nın her yerinden görünecek. Ankara’da 125 ülkenin yabancı büyükelçiliği var. Ülkemizin özel günleri kadar onların da özel ve önemli günlerini yansıtabilecek bir tasarım düşünüyoruz. Büyükelçiliklerin resepsiyon ve kutlamalarını da ayrıca tarihi doku ve mekana ev sahipliği yapan kalemizde yapmalarını istiyoruz. Ankara Kalesi’ni cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz.”

CAN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAK ŞEKİLDE HAZIRLADIK

“Ankara Kalesi hepimiz için çok önemli. Burada en önemli konulardan biri de güvenlik konusu. Sayın Başkanımızın talimatıyla kalenin siluetini bozmadan ve dokusuna zarar vermeden, dünyadaki örnekleri de inceleyerek projelerimizi hazırladık ve kuruldan geçirdik. Elimizde de gerçekten dünya başkentlerine örnek olacak bir eser var. Yapacağımız proje ile bu değeri artırmamız gerekiyor. Kaleye gelen ziyaretçilerin de can güvenliğini sağlayacak şekilde hazırladığımız projenin ihalesini yaptık ve şu anda imalatları bitmek üzere. Zindan kale burçlarının duvarlarına ayrıca korkuluk imalatı yapılacak.

HÜRRİYET ANKARA TAKİPTE

Hürriyet Ankara, tarihi Ankara Kalesi’nde yaşanan güvenlik zaafiyetlerini yıllardır yaptığı haberlerle gündeme getiriyor. Hürriyet Ankara son olarak, Ankara Kalesi’nde yaşanan hırsızlığı, ‘Çoluk çocuğu alet etmişler’ manşetiyle gündeme getirmişti. Haberin ardından, kaledeki güvenlik açığıyla ilgili olarak ABB Meclisi’ne önerge verilmişti.

#GönlümdekiAnkaraKalesi

Hürriyet Ankara, 8 Ekim 2019’daki ‘Tık Sokağı’ köşesinde, kentlinin, kaledeki aydınlatma ile ilgili olarak sosyal medyada #GönlümdekiAnkaraKalesi etiketiyle paylaştığı beklentilerini gündeme getirmişti. Bazı vatandaşlar aydınlatmanın güneş enerjisi panelleriyle sağlanması gerektiğini söylerken, bazıları da ‘Avrupa’da olduğu gibi gün ışığı sarısı yapılsın’ önerisinde bulunmuştu.