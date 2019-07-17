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Ankara Haberleri: Özel ekip korsan avında

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Özel ekip korsan avında

Cankut TAŞDAN/AA
17.07.2019 - 15:01Son Güncelleme :

Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, Başkent’te sürücülerden zorla park parası talep eden, ücret ödemeyenlerin araçlarına zarar veren korsan otoparkçı ve valelerle ilgili çalışma başlattı. Ekip, yılbaşından bu yana düzenlediği operasyonlarda bin 712 şüpheliyi gözaltına aldı.

Cankut TAŞDAN/AA

Ankara genelinde özellikle eğlence mekânlarının bulunduğu cadde ve sokaklarda, otomobillerini park etmek isteyen vatandaşlardan tehditle para talebinde bulunan, araçlarına zarar veren korsan otoparkçı ve valeler ile ilgili şikâyetlerin artması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, özel ekip kurarak çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip yaparak korsan otoparkçılar ile valeleri tek tek belirleyen ekiplerin yılbaşından bu yana düzenledikleri operasyonlarda bin 712 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda ruhsatsız silah, kesici ve delici alet ele geçirildi. Haklarında adli ve idari işlem yapılan zanlılardan il genelinde bu kişileri organize ettikleri belirlenen 5'i tutuklandı. Bin 707'si hakkında ise Karayolları Trafik Kanununa Muhalefet ve Kabahatler Kanunu’na göre işlem yapıldı.

BİRBİRLERİYLE BAĞLANTILILAR

Yapılan incelemede korsan otoparkçı ve valelerin çoğunun birbirleriyle bağlantılı çalıştığı, kentin işlek cadde ve sokaklarını aralarında paylaştığı belirlendi. Emniyet yetkilileri, sürücüleri korsan otoparkçı ve valelere karşı uyararak, izin belgesi olmayan, zorla park parası talep eden, belediyeye veya kamuya ait boş alanları otoparka çeviren kişilere prim verilmemesi, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşların durumu polise bildirmesini istedi. Bu arada operasyonların artması ile vatandaşlardan gelen şikâyet sayısında azalma olduğu, birçok vatandaşın ise teşekkür mektupları gönderdiği öğrenildi.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Özel ekip korsan avında hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 17 Temmuz 2019 tarihinde saat 15 01’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Özel ekip korsan avında haberi güncellenecektir.

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