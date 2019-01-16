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Ankara Haberleri: Özdebir: Ticari uyuşmazlıkları çözmeye hazırız

ANKARA HABERLERİ

Özdebir: Ticari uyuşmazlıkları çözmeye hazırız

Hürriyet Haber
16.01.2019 - 10:10Son Güncelleme :

Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk Dönemi bilgilendirme toplantısı Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) ev sahipliğinde yapıldı.

Hürriyet Haber

Toplantıya ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk dairesi Başkanı İlker Koçyiğit ve çok sayıda ASO üyesi sanayici katıldı. 2018’de işçi-işveren uyuşmazlıklarında, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ise ticari uyuşmazlıklarda dava şartı olarak arabuluculuk sisteminin zorunlu hale geldiğini hatırlatan Özdebir şu bilgileri paylaştı: "Günümüzde uyuşmazlıkların alternatif ve dostane çözüm yöntemleri ile çözülmesi konusunda ASO olarak biz de katkı sağlamak istedik ve ulusal ve uluslararası alanda geçerliliği olan, kabul görmüş, güvenilir ve hızlı çözümler üreten ASO Tahkim, Arabuluculuk ve Uzlaştırıcılık Merkezini (ASOTAUM) kurduk. Bu merkezle geçtiğimiz yıl işçi işveren uyuşmazlıklarında birçok sorunu çözdük. Bu dönem de ticari uyuşmazlıkları çözmek için biz hazırız.”

BİLGİLER GİZLİDİR

Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar da “2018 sonu itibari ile 420 bin uyuşmazlığın yüzde 67'sini anlaşmayla çözdük” ifadelerini kullandı. Arabuluculuktaki gizlilik ilkesine de değinen Öztatar, “Duruşmalarda ticari sırlarınız ortaya çıkar ama arabuluculuk sisteminde bilgileriniz gizlidir. Taraflar mahkemede konuşamadıklarını burada rahatça konuşabilirler. Görüşme sırasındaki beyanlar ve ifadeler gerek taraflarca gerekse arabulucu tarafından kesinlikle üçüncü kişilere anlatılmaz” dedi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Özdebir: Ticari uyuşmazlıkları çözmeye hazırız hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Ocak 2019 tarihinde saat 10 10’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Özdebir: Ticari uyuşmazlıkları çözmeye hazırız haberi güncellenecektir.

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