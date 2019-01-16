Özdebir: Ticari uyuşmazlıkları çözmeye hazırız

Toplantıya ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk dairesi Başkanı İlker Koçyiğit ve çok sayıda ASO üyesi sanayici katıldı. 2018’de işçi-işveren uyuşmazlıklarında, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ise ticari uyuşmazlıklarda dava şartı olarak arabuluculuk sisteminin zorunlu hale geldiğini hatırlatan Özdebir şu bilgileri paylaştı: "Günümüzde uyuşmazlıkların alternatif ve dostane çözüm yöntemleri ile çözülmesi konusunda ASO olarak biz de katkı sağlamak istedik ve ulusal ve uluslararası alanda geçerliliği olan, kabul görmüş, güvenilir ve hızlı çözümler üreten ASO Tahkim, Arabuluculuk ve Uzlaştırıcılık Merkezini (ASOTAUM) kurduk. Bu merkezle geçtiğimiz yıl işçi işveren uyuşmazlıklarında birçok sorunu çözdük. Bu dönem de ticari uyuşmazlıkları çözmek için biz hazırız.”

BİLGİLER GİZLİDİR

Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar da “2018 sonu itibari ile 420 bin uyuşmazlığın yüzde 67'sini anlaşmayla çözdük” ifadelerini kullandı. Arabuluculuktaki gizlilik ilkesine de değinen Öztatar, “Duruşmalarda ticari sırlarınız ortaya çıkar ama arabuluculuk sisteminde bilgileriniz gizlidir. Taraflar mahkemede konuşamadıklarını burada rahatça konuşabilirler. Görüşme sırasındaki beyanlar ve ifadeler gerek taraflarca gerekse arabulucu tarafından kesinlikle üçüncü kişilere anlatılmaz” dedi.