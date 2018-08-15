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Ankara Haberleri: Özdebir: Daha fazla çalışacağız

ANKARA HABERLERİ

Özdebir: Daha fazla çalışacağız

Hürriyet Haber
15.08.2018 - 16:31Son Güncelleme :

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, “İthal ikameci bir ekonomi politikasıyla ithalat bağımlılığının azaltılması lazım” dedi.

Hürriyet Haber

Özdebir, ASO'nun ağustos ayı meclis toplantısında, ekonomideki spekülatif ataklara karşı hükümetin yanında olduklarını söyledi. Ticarette savaş değil, rekabet olması gerektiğini dile getiren Özdebir, bu bilinçle daha fazla çalışmaya ve daha fazla üretmeye devam edeceklerini vurguladı. Özdebir, ekonominin bir an önce toparlanması ve hızlı bir büyüme trendine girmesi için oda olarak bazı tavsiyeleri bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

MALİ DİSİPLİN SAĞLANMALI

"Ekonomi yönetimi bir an önce gerçek anlamda, kendi istikrar programımız olma özelliğini taşıyan bütüncül ve iktisadi anlayışa uygun, inandırıcılığı olan bir program açıklamalıdır. Özellikle faiz dışı açık verdiğimiz son dönemlerde, mali disiplinin ivedi bir şekilde sağlanması gerekir. Bu doğrultuda, kamu tasarruf politikalarının devreye sokulması, kamu borç gereksiniminin azaltılması, israfın önlenmesi, getirisi düşük geri dönüşümü uzun yatırımların geçici olarak durdurulması gerekir. Mali disiplinin sağlanmasında uygulamaya konulacak politikalarda şeffaflık esası dikkate alınmalıdır.

LÜKS TÜKETİMDEN KAÇINILMALI

Lüks tüketim harcamalarından kaçınılmalı ve yerli tüketim özendirilmelidir. Ana ham maddesi ülkede olan sanayi mallarının üretimin artırılması için uygun teşvik politikalarının yürürlüğe sokulması gerekiyor. Ekonomide ortaya çıkan kırılgan yapının aşılmasının mevcut işletmelerin yaşatılmasına bağlı.

İşletmelere sağlanacak teşvik politikalarıyla bunlar, yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek mal ve hizmet üreten işletmelere dönüşecek. Üretim ekonomisi ekonominin temel yapı taşı olmalıdır.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Özdebir: Daha fazla çalışacağız hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Ağustos 2018 tarihinde saat 16 31’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Özdebir: Daha fazla çalışacağız haberi güncellenecektir.

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