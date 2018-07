Otoparkın iki yüzü

Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı’nın pasaj bölümünde dükkânları bulunan esnaf, binanın Aksu Caddesi’ne bakan cephesinde yıkıldıktan sonra atıl bırakılan iş yerleri nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını savundu. Esnafın iddialarına göre, otoparkın alt bölümünde bulunan pasajdaki bazı dükkânlar yaklaşık beş yıl önce yıkıldıktan sonra atıl vaziyette bırakıldı. Akşam saatlerinde madde bağımlıları ve fuhuş yapanların mesken haline getirdiği boş dükkânlar, müşterileri tedirgin ediyor. Ziyaretçi sayısının azaldığını söyleyen esnaf, siftahsız günler geçirdiklerini belirterek, yetkililerin atıl haldeki alanları değerlendirmesini talep ediyor. Pasajda dükkânı bulunan Metin Çevik şunları söyledi:

PASAJ İHMAL EDİLDİ

“Burası çok uygunsuz bir yer haline geldi. Bizi çok etkiledi. Akşamları travestiler geliyor. Hırsızların, uyuşturucu kullananların yatacak yeri oldu. Biz bu konudan çok şikayetçiyiz. Burasını tekrar mahkeme kararıyla Büyükşehir Belediyesi aldı. Normalde biz 500-600 TL kira veremiyoruz. Onlar yapıp bin 500-2 bin TL’den kiraya verecekti. 3 senedir boş. ‘Araya seçimler ve bayram girdi, belediye başkanı değişti’ derken burası böyle kaldı. Birkaç defa Büyükşehir Belediyesi’nden geldiler. Zabıta ambarı, ekipler amirliği, laboratuvar ve köy ürünleri satış yeri yapılacağı söylendi. Projesi çizilmişti, sonra kaldı. Burası ihmal edildi. Ankara’nın göbeğindeki bir alan unutuldu. Esnaf olarak buranın değerlendirilmesini istiyoruz.”

BEŞ YILDIR YIKIK HALDE

Esnaf Halil Kocakurt, “İçerideki baz dükkânlar 2013’te yıkıldı. Beş yıldır yıkık bir çarşı. Her şey yıkık ama esnaftan kira alıyorlar. Her yıl da sürekli artırıyorlar. Isıtma yok, soğutma yok, güvenlik yok olay bu. Artık bir çözüm istiyoruz. İnsanlar buradan geçmeye korkuyor” dedi. Pasajın kadın esnaflarından Dilek Gençer de, akşam saatlerinde burada fuhuş, pislik her şey var. Biz kadınız, akşamları tedirgin oluyoruz” diye konuştu.