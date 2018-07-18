Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Otoparkın iki yüzü

Ankara Haberleri: Otoparkın iki yüzü

ANKARA HABERLERİ

Otoparkın iki yüzü

Huri KILIÇKAYA-Recep DURAN
18.07.2018 - 16:35Son Güncelleme :

Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı’nda hizmet veren esnaf, binadaki pasajın bir bölümünün atıl durumda bırakıldığını savunarak, yaklaşık beş yıldır yıkık halde bekleyen alanların düzenlenerek kullanıma açılmasını istiyor.

Huri KILIÇKAYA-Recep DURAN

Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı’nın pasaj bölümünde dükkânları bulunan esnaf, binanın Aksu Caddesi’ne bakan cephesinde yıkıldıktan sonra atıl bırakılan iş yerleri nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını savundu. Esnafın iddialarına göre, otoparkın alt bölümünde bulunan pasajdaki bazı dükkânlar yaklaşık beş yıl önce yıkıldıktan sonra atıl vaziyette bırakıldı. Akşam saatlerinde madde bağımlıları ve fuhuş yapanların mesken haline getirdiği boş dükkânlar, müşterileri tedirgin ediyor. Ziyaretçi sayısının azaldığını söyleyen esnaf, siftahsız günler geçirdiklerini belirterek, yetkililerin atıl haldeki alanları değerlendirmesini talep ediyor. Pasajda dükkânı bulunan Metin Çevik şunları söyledi:

PASAJ İHMAL EDİLDİ

“Burası çok uygunsuz bir yer haline geldi. Bizi çok etkiledi. Akşamları travestiler geliyor. Hırsızların, uyuşturucu kullananların yatacak yeri oldu. Biz bu konudan çok şikayetçiyiz. Burasını tekrar mahkeme kararıyla Büyükşehir Belediyesi aldı. Normalde biz 500-600 TL kira veremiyoruz. Onlar yapıp bin 500-2 bin TL’den kiraya verecekti. 3 senedir boş. ‘Araya seçimler ve bayram girdi, belediye başkanı değişti’ derken burası böyle kaldı. Birkaç defa Büyükşehir Belediyesi’nden geldiler. Zabıta ambarı, ekipler amirliği, laboratuvar ve köy ürünleri satış yeri yapılacağı söylendi. Projesi çizilmişti, sonra kaldı. Burası ihmal edildi. Ankara’nın göbeğindeki bir alan unutuldu. Esnaf olarak buranın değerlendirilmesini istiyoruz.”

BEŞ YILDIR YIKIK HALDE

Esnaf Halil Kocakurt, “İçerideki baz dükkânlar 2013’te yıkıldı. Beş yıldır yıkık bir çarşı. Her şey yıkık ama esnaftan kira alıyorlar. Her yıl da sürekli artırıyorlar. Isıtma yok, soğutma yok, güvenlik yok olay bu. Artık bir çözüm istiyoruz. İnsanlar buradan geçmeye korkuyor” dedi. Pasajın kadın esnaflarından Dilek Gençer de, akşam saatlerinde burada fuhuş, pislik her şey var. Biz kadınız, akşamları tedirgin oluyoruz” diye konuştu.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Otoparkın iki yüzü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Temmuz 2018 tarihinde saat 16 35’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Otoparkın iki yüzü haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Yerel haberler

FLAŞ / TSK

Takla atan otomobil, başka bir otomobilin üzerine düştü: 2 ölü, 7 yaralı

Takla atan otomobil, başka bir otomobilin üzerine düştü: 2 ölü, 7 y...

Yerel haberler

Güler: TSK'nın hainlerden temizlenmesi için her türlü tedbir uygula...

Yerel haberler

FLAŞ / TSK

Kitabüs yola çıkıyor

Kitabüs yola çıkıyor

Ölüm ilanını kendisi hazırlayan Halim Ağaoğlu, son yolculuğunu uğurlandı

Ölüm ilanını kendisi hazırlayan Halim Ağaoğlu, son yolculuğunu uğur...

Parklar gözaltında

Parklar gözaltında

Başkent’te özel repertuvar

Başkent’te özel repertuvar

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

19 Temmuz 2018, Perşembe
  • İmsak
    03:40
  • Guneş
    05:28
  • Öğle
    13:01
  • İkindi
    16:55
  • Akşam
    20:21
  • Yatsı
    22:02
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri