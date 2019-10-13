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Ankara Haberleri: Otopark zammı reddedildi

ANKARA HABERLERİ

Otopark zammı reddedildi

Murat YILMAZ
13.10.2019 - 09:41Son Güncelleme :

Başkent’te tam günü 1 TL olan otopark ücretlerinde zamma neden olacak tarife, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Parti ve MHP gruplarının oylarıyla reddedildi. Büyükşehir Belediyesi, 1 TL’lik ücret yüzünden çok şikâyet geldiğini belirterek, yeni tarifede 24 saatlik ücretin 10 TL olmasını istiyordu.

Murat YILMAZ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, ekim ayı toplantısının son oturumu için önceki gün Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplandı. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi, EGO ve ASKİ’nin 2020-2024 yıllarına ait Stratejik Planları oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Yavaş, planların kabul edilmesinin ardından oturumu Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal’a devretti. Ünal’ın başkanlığında oturuma devam eden Meclis, Ankara’da Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerine bağlı otopark ücretlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu’nu da görüştü.

TAM GÜNÜ 10 TL OLSUN TEKLİFİ

Geçen ay Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın imzasıyla gelen Başkanlık Yazısı doğrultusunda hazırlanan raporda, Büyükşehir Meclisi’nin 12 Mart 2018’de alınan kararla tüm otopark ücretlerini 1 TL yapması nedeniyle vatandaşlardan yoğun şikâyet alındığı belirtildi. Bu nedenle otopark ücretlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekilerek halen tam günü 1 TL olan otopark ücretlerinin 1 saate kadar ücretsiz, KDV dahil 3 saate kadar 1 TL, 6 saate kadar 5 TL, 9 saate kadar 6 TL, 12 saate kadar 8 TL, tam gün 10 TL, aylık abonman ücretinin de 200 TL olarak belirlenmesi istendi.

ZAM YAPMAK İŞİN ÇÖZÜMÜ DEĞİL’

AK Parti grubu adına söz alan Meclis Üyesi Nihat Yalçın, “Otopark ücretlerinin 1 lira olmasından dolayı vatandaşımızın şikâyeti söz konusu değildir. Şu anki mevcut sorun otoparkların yetersiz olmasıdır. Zam yapmak bu işin çözümü değil” diyerek teklifin reddi yönünde oy kullanacaklarını söyledi. Otoparkların yetersiz olduğu yönündeki tespite katıldıklarını belirten CHP grubu sözcüsü Haydar Demir ise otoparkların ikinci el oto pazarı gibi kullanıldığını ve vatandaşların yer bulamadığını belirterek ücretlerde düzenleme yapılması gerektiğini savundu. Konuşmaların ardından yapılan oylamada AK Parti ve MHP Grupları zamlı tarifeye ‘ret’ oyu, CHP’li ve İYİ Partili üyeler ise ‘evet’ oyu kullandı. Böylece Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin otopark ücretlerine yönelik zamlı tarifesi oy çokluğuyla reddedilerek 1 TL’lik tarifeye devam edilmesi kararlaştırıldı.

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