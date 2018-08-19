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Ankara Haberleri: Otopark cinayetinde tahliye kararı

ANKARA HABERLERİ

Otopark cinayetinde tahliye kararı

Mert Gökhan KOÇ
19.08.2018 - 14:04Son Güncelleme :

Rüzgârlı Caddesi’nde 3 yıl önce yaşanan yol boyu otopark eyleminde öldürülen Mehmet Karagöz davasında, tek tutuklu sanık C.A. da adli kontrol şartıyla tahliye edildi.Mahkemeye sunulan Adli Tıp ve bilirkişi raporlarında ise, Karagöz’ü vuran merminin vücudu terk ettiği, bu yüzden ateş edenin tespit edilemediği belirtildi.

Mert Gökhan KOÇ

Rüzgarlı Caddesi esnafının, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin üçüncü şahıslara kiraladığı bölgedeki yol kenarı ücretli otoparklara tepki amacıyla 9 Temmuz 2015’te yürüyüş yaptığı sırada açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki Mehmet Karagöz’ün davasında, tutuklu olarak yargılanan C.A. da tahliye edildi. Kararla birlikte Rüzgârlı davasında tutuklu sanık kalmadı.

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 17 Ağustos’ta görülen duruşmada 3 yıldır tutuklu bulunan C.A.’nın avukatları, hayatını kaybeden Mehmet Karagöz’ün hangi cins tabancadan atılan kurşunla öldüğünün net olarak belirlenemediğinin belirtildiği Adli Tıp raporu ve tutuklulukta kaldığı süreye istinaden tahliyesini talep etti.

YURT DIŞI YASAĞI KONULDU

Savcı da sanığın tahliyesi yönünde mütalaa verirken, Karagöz ailesinin avukatı, C.A.’nın tahliyesi halinde kaçacağı iddiasıyla karşı çıktı. Mahkeme, tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak yurt dışına çıkış yasağı koyarak C.A.’nın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Davada daha önce tutuklu olarak yargılanan T.Ş. ve Ü.Y.Ş. de geçtiğimiz yıl tahliye edilmişti. Kararla birlikte, 3 yıl önce Mehmet Karagöz’ün öldürüldüğü Rüzgârlı’da çıkan yol kenarı ücretli otopark olaylarıyla ilgili olarak açılan davada tutuklu sanık kalmadı.

MERMİ ÇEKİRDEĞİ YOK AYRIM YAPILAMIYOR

Mahkemeye sunulan Adli Tıp Raporu’nun sonuç kısmında ise “Tespit edilen bulgulara göre ateşli silah mermi çekirdeğinin vücutta önden arkaya, yukarıdan aşağıya seyirli olduğu, ancak ateş eden ve ateş edilenin her an harekette olabileceğinden ateşli silah mermi çekirdeğinin vücuttaki seyrine bakılarak ateş eden kişinin tespitinin mevcut verilerle yapılamadığı, kişinin ölümüne neden olan ateşli silah yaralanmasının 7.65 mm veya 9 mm’lik silahla husülünün mümkün olduğu, ateşli silah mermi çekirdeğinin vücudu terk etmiş olduğundan mevcut verilerle bu iki silah arasında tıbben ayrım yapılamadığı” ifadeleri yer aldı. Bilirkişi raporuna Karagöz ailesinin itiraz edeceği de öğrenildi.

NELER OLMUŞTU?

Rüzgârlı esnafı 9 Temmuz 2015’te yol boyu ücretli otoparkları protesto için gösteriler düzenlemişti. Esnaf, bölgede otoparkçılık yaptıkları iddiasıyla C.A. ve T.Ş.’ye tepki gösterirken çıkan arbedede C.A. ve T.Ş. silahlarına sarılarak ateş açmıştı.Çıkan kurşunlardan biri, 21 yaşındaki Mehmet Karagöz’ün ölümüne neden olmuştu.

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