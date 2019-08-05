Otomobil mezarlığı

Sincan'da bulunan ve Ankara genelinden icra, haciz veya vergi borçları nedeniyle çekilen araçların getirildiği Kaplan yediemin otoparkında bin 300’ün üzerinde araç kaderine terk edilmiş durumda. Otomobil mezarlığına dönen 35 dönümlük otoparkta, 20 yıldan fazla süredir bekleyen eski modellerden, lüks segment cip ve spor arabalara, traktörlerden, motosikletlere kadar birçok farklı marka ve modelde araç bulunuyor. Otoparkın işletmecisi Asım Kaplan, icralık birçok aracın otopark borcunun, piyasa değerlerinin üzerine çıktığını söyledi. Otoparka gelen araçların yüzde 85’inin icralık olduğuna dikkat çeken Kaplan şunları söyledi:

DEVLETİN KAYBIDIR

Bekleyen araçlarımız her geçen gün çoğalıyor. Bu çoğalmadan dolayı yer sıkıntısı çekiyoruz ve araçlar değerini kaybediyor. Bu, insanların ve devletin büyük bir kaybıdır. Konuyla ilgili bir kanun çıkartılmasını talep ediyoruz. Örneğin 6 ay içinde otoparktan çıkmayan araçlar icra tarafından satılıp borcun alacaklısına verilebilir.

ARAÇLAR ÇÜRÜYOR

Böyle durarak kimse bir şey kazanmıyor. Güneşten, yağmurdan araçlar eskiyor, çürüyor, maddi değerleri bitiyor ve devletin alacağı bandrol borçları yükseliyor. Otoparkta günlük gelen araçların dışında bin 300’ün üzerinde araç bulunuyor. Yetkili kurumlara sesleniyorum, ‘Lütfen bizim yaramıza parmak basın.’”

YETER Kİ OTOPARK BOŞALSIN



Otoparkta bulunan araçların sahiplerine geçen yıl maddi yönden kolaylık yapacağını duyurduğunu ancak geri dönüş alamadığını dile getiren Kaplan, “Ben dedim ki 'Bana gelsinler bin veya 500 lira gibi bir para versinler' yeter ki otopark boşalsın. Ama hiç kimse gelmedi” diye konuştu. İHA