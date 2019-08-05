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Ankara Haberleri: Otomobil mezarlığı

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Otomobil mezarlığı

FOTOĞRAFLAR: Haşim KILIÇ
05.08.2019 - 14:55Son Güncelleme :

İcra, haciz veya vergi borçları nedeniyle Sincan‘daki yediemin otoparkına çekilen araçlar, 35 dönümlük park alanının büyük bölümünü doldurdu. Otomobil mezarlığına dönen otoparkın işletmecisi Asım Kaplan 20 yıldan fazla süredir park alanında bekleyen araçlar olduğuna dikkat çekerek, “Otopark borçları değerleri aştı” dedi.

FOTOĞRAFLAR: Haşim KILIÇ

Sincan'da bulunan ve Ankara genelinden icra, haciz veya vergi borçları nedeniyle çekilen araçların getirildiği Kaplan yediemin otoparkında bin 300’ün üzerinde araç kaderine terk edilmiş durumda. Otomobil mezarlığına dönen 35 dönümlük otoparkta, 20 yıldan fazla süredir bekleyen eski modellerden, lüks segment cip ve spor arabalara, traktörlerden, motosikletlere kadar birçok farklı marka ve modelde araç bulunuyor. Otoparkın işletmecisi Asım Kaplan, icralık birçok aracın otopark borcunun, piyasa değerlerinin üzerine çıktığını söyledi. Otoparka gelen araçların yüzde 85’inin icralık olduğuna dikkat çeken Kaplan şunları söyledi:

Otomobil mezarlığı

DEVLETİN KAYBIDIR

Bekleyen araçlarımız her geçen gün çoğalıyor. Bu çoğalmadan dolayı yer sıkıntısı çekiyoruz ve araçlar değerini kaybediyor. Bu, insanların ve devletin büyük bir kaybıdır. Konuyla ilgili bir kanun çıkartılmasını talep ediyoruz. Örneğin 6 ay içinde otoparktan çıkmayan araçlar icra tarafından satılıp borcun alacaklısına verilebilir.

Otomobil mezarlığı

ARAÇLAR ÇÜRÜYOR

Böyle durarak kimse bir şey kazanmıyor. Güneşten, yağmurdan araçlar eskiyor, çürüyor, maddi değerleri bitiyor ve devletin alacağı bandrol borçları yükseliyor. Otoparkta günlük gelen araçların dışında bin 300’ün üzerinde araç bulunuyor. Yetkili kurumlara sesleniyorum, ‘Lütfen bizim yaramıza parmak basın.’”

YETER Kİ OTOPARK BOŞALSIN

Otoparkta bulunan araçların sahiplerine geçen yıl maddi yönden kolaylık yapacağını duyurduğunu ancak geri dönüş alamadığını dile getiren Kaplan, “Ben dedim ki 'Bana gelsinler bin veya 500 lira gibi bir para versinler' yeter ki otopark boşalsın. Ama hiç kimse gelmedi” diye konuştu. İHA

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Otomobil mezarlığı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Ağustos 2019 tarihinde saat 14 55’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Otomobil mezarlığı haberi güncellenecektir.

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