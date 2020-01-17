Otomobil bahçeye uçtu

Alınan bilgiye göre, Ayvalı Mahallesi Mehtap Caddesi’nde, Çınar Çibuk (36) yönetimindeki 06 BJT 206 plakalı otomobil, gizli buzlanma sebebiyle kontrolden çıktı. Araç, bir apartmanın demir korkuluklarına çarparak bahçeye devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Çınar ile oğlu Yusuf Çibuk’u (11) bulundukları yerden çıkardı. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Bahçeye devrilen araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.