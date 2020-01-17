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Ankara Haberleri: Otomobil bahçeye uçtu

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Otomobil bahçeye uçtu

Hürriyet Haber
17.01.2020 - 14:11 |Son Güncelleme :

Ankara’nın Keçiören ilçesinde otomobilin apartmanın demir korkuluklarına çarparak bahçeye devrilmesi sonucu anne ile oğlu ağır yaralandı.

Hürriyet Haber

Alınan bilgiye göre, Ayvalı Mahallesi Mehtap Caddesi’nde, Çınar Çibuk (36) yönetimindeki 06 BJT 206 plakalı otomobil, gizli buzlanma sebebiyle kontrolden çıktı. Araç, bir apartmanın demir korkuluklarına çarparak bahçeye devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Çınar ile oğlu Yusuf Çibuk’u (11) bulundukları yerden çıkardı. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Bahçeye devrilen araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Otomobil bahçeye uçtu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 17 Ocak 2020 tarihinde saat 14 11’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Otomobil bahçeye uçtu haberi güncellenecektir.

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