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Ankara Haberleri: Oto pazarı yana kaydı

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Oto pazarı yana kaydı

Recep DURAN
30.07.2018 - 09:43Son Güncelleme :

Geçen hafta açık-kapalı kargaşasının yaşandığı Yenimahalle’deki GİMAT Açık Oto Pazarı dün de kapalı kaldı.

Recep DURAN

Vatandaşlar, pazar yerinin yanında bulunan boş arazide ikinci el oto alım satımı yaptı. Kargaşanın yaşandığı alanın yanındaki yola bu defa şerit çekilerek trafik akışı düzenlendi. Vatandaşların yola araç park etmesi önlendi. Yelek giyen görevliler megafonla araçları yönlendirdi.

İŞLER YARI YARIŞA DÜŞTÜ

Esnaf ise otopazarındaki belirsizliğin bir an önce kalkması gerektiğine işaret etti. Mevcut karmaşık durumun devam etmesinin kimseye faydası olmadığını belirten pazar sakinleri, “Mevcut alan zaten yetersizdi. AVM yapıldıktan sonra daha da daraldı. Şimdi de bu iş çıktı. Ovacık zaten yetersiz. Burasının yıllardan beri oturmuş bir düzeni vardı. Esnaf olarak işlerimiz 2 haftadır yarı yarıya azaldı. Belirsizlik yüzünden buraya bir gelen bir daha gelmek istemiyor” dedi.

İCRADAN SATIŞA ÇIKARILMIŞTI

YENİMAHALLE’deki Açık Oto Pazarı geçtiğimiz günlerde icradan satışa çıkarılmıştı. İki ayrı taşınmaz halindeki satışın toplam bedeli 99 milyon 622 bin 500 TL olarak belirlenirken açık artırma usulü ile satılacak olan arazinin ihalesi 7 Ağustos’ta yapılacak.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Oto pazarı yana kaydı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Temmuz 2018 tarihinde saat 09 43’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Oto pazarı yana kaydı haberi güncellenecektir.

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