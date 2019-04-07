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Ankara Haberleri: Oto hırsızlığı tarihe karışacak

ANKARA HABERLERİ

Oto hırsızlığı tarihe karışacak

Selma KASAP/AA
07.04.2019 - 13:51Son Güncelleme :

ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi'nde faaliyet gösteren Ar-Ge mühendisleri, otomobillerin, sürücülerin parmak iziyle çalışmasını sağlayacak bir teknoloji tasarlıyor.

Selma KASAP/AA

ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi'nde faaliyet gösteren Hermes Elektronik'in sahibi Aytek Savaş, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulunan projelerinin Ar-Ge çalışmalarını sürdürdüklerini, araçların sadece yetkilendirilmiş sürücüler tarafından kullanılmasını hedeflediklerini anlattı. Sürücünün kimlik bilgileri ile parmak izinin karşılaştırılacağı akıllı elektronik devreye sahip bir cihazın tasarımında son aşamaya geldiklerini bildiren Savaş, teknolojiyi yeni TC kimlik kartlarına entegre etmeyi hedeflediklerini söyledi. Savaş, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

Oto hırsızlığı tarihe karışacak


UZAKTAN DURDURULACAK

"Yeni teknolojide, sürücü araca binip çipli kimlik kartını cihaza yerleştirecek ve parmak izini okutacak. Sürücünün doğrulanması halinde araç yoluna devam edebilecek, ancak sürücü doğrulanmazsa takip merkezine alarm gönderilecek. Takip merkezi uzaktan izleyerek, gerek duyarsa uygun bir noktada aracı uzaktan durdurabilecek. Cihaz üzerinde bulunan GPS ile aracın nerede olduğu sürekli takip edilecek. Teknolojimizin hayata geçmesi ile arabaların çalınması tarihe karışacak.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Oto hırsızlığı tarihe karışacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 07 Nisan 2019 tarihinde saat 13 51’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Oto hırsızlığı tarihe karışacak haberi güncellenecektir.

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