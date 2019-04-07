Oto hırsızlığı tarihe karışacak

ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi'nde faaliyet gösteren Hermes Elektronik'in sahibi Aytek Savaş, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulunan projelerinin Ar-Ge çalışmalarını sürdürdüklerini, araçların sadece yetkilendirilmiş sürücüler tarafından kullanılmasını hedeflediklerini anlattı. Sürücünün kimlik bilgileri ile parmak izinin karşılaştırılacağı akıllı elektronik devreye sahip bir cihazın tasarımında son aşamaya geldiklerini bildiren Savaş, teknolojiyi yeni TC kimlik kartlarına entegre etmeyi hedeflediklerini söyledi. Savaş, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:







UZAKTAN DURDURULACAK



"Yeni teknolojide, sürücü araca binip çipli kimlik kartını cihaza yerleştirecek ve parmak izini okutacak. Sürücünün doğrulanması halinde araç yoluna devam edebilecek, ancak sürücü doğrulanmazsa takip merkezine alarm gönderilecek. Takip merkezi uzaktan izleyerek, gerek duyarsa uygun bir noktada aracı uzaktan durdurabilecek. Cihaz üzerinde bulunan GPS ile aracın nerede olduğu sürekli takip edilecek. Teknolojimizin hayata geçmesi ile arabaların çalınması tarihe karışacak.”