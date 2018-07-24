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Ankara Haberleri: Oto hırsızlarına Sembol-2 operasyonu

ANKARA HABERLERİ

Oto hırsızlarına Sembol-2 operasyonu

Doğahan GİRİTLİOĞLU
24.07.2018 - 10:13Son Güncelleme :

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, organize suç örgütü kurarak oto hırsızlığı yapan ve çaldıkları araçları change (motor ve şasi numaralarını değiştirerek) yöntemiyle satmaya çalışan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Geçen yıl kendilerini ‘Sembol Grubu’ olarak adlandıran suç şebekesine düzenlediği operasyon sonucu 25 çalıntı araç ile çok sayıda şüpheliyi gözaltına alan ekipler, çetenin faaliyetlerine devam ettiği ihbarı üzerine yeni bir operasyon için düğmeye bastı. ‘Sembol 2’ ismi verilen operasyon sonucunda liderliğini Gökhan Y.’nin yaptığı tespit edilen çetenin üyeleri Yasin Y. ve İbrahim A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli adli kontrol kaydıyla, bir şüphelide tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

OSTİM’DE DEPO KİRALAMIŞLAR


Polis, operasyonda ilginç bilgilere de ulaştı. Polis takibine takılmamak için WhatsApp üzerinden haberleşen şebekenin, kendi aralarında şifreli konuştukları da ortaya çıktı. Buna göre oto hırsızlarının change araçlara ‘Makas’, change yapılmış araçlara da ‘Kumaş’ olarak isimlendirdiği anlaşıldı. Çetenin Ostim’de kiraladığı depoda faaliyet gösterdiği ve çalıntı araç plakalarını Ankara’nın farklı ilçelerindeki çöp kutularına kırarak attıkları tespit edildi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Oto hırsızlarına Sembol-2 operasyonu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Temmuz 2018 tarihinde saat 10 13’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Oto hırsızlarına Sembol-2 operasyonu haberi güncellenecektir.

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