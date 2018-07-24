Oto hırsızlarına Sembol-2 operasyonu

Geçen yıl kendilerini ‘Sembol Grubu’ olarak adlandıran suç şebekesine düzenlediği operasyon sonucu 25 çalıntı araç ile çok sayıda şüpheliyi gözaltına alan ekipler, çetenin faaliyetlerine devam ettiği ihbarı üzerine yeni bir operasyon için düğmeye bastı. ‘Sembol 2’ ismi verilen operasyon sonucunda liderliğini Gökhan Y.’nin yaptığı tespit edilen çetenin üyeleri Yasin Y. ve İbrahim A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli adli kontrol kaydıyla, bir şüphelide tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

OSTİM’DE DEPO KİRALAMIŞLAR



Polis, operasyonda ilginç bilgilere de ulaştı. Polis takibine takılmamak için WhatsApp üzerinden haberleşen şebekenin, kendi aralarında şifreli konuştukları da ortaya çıktı. Buna göre oto hırsızlarının change araçlara ‘Makas’, change yapılmış araçlara da ‘Kumaş’ olarak isimlendirdiği anlaşıldı. Çetenin Ostim’de kiraladığı depoda faaliyet gösterdiği ve çalıntı araç plakalarını Ankara’nın farklı ilçelerindeki çöp kutularına kırarak attıkları tespit edildi.