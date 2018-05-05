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Ankara Haberleri: Oto hırsızlarına ‘Ampul' operasyonu

ANKARA HABERLERİ

Oto hırsızlarına ‘Ampul' operasyonu

Fevzi KIZILKOYUN
05.05.2018 - 19:14Son Güncelleme :

Ankara ve İstanbul’da çaldıkları arabaları İvedik Hurdacılar Sitesi’nde açtıkları işyerinde ‘change’ yaparak satan çete çökertildi. Çetenin 4 elemanı gözaltına alınırken, 30’un üzerinde çalıntı araçta ele geçirildi.

Fevzi KIZILKOYUN

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri’nin oto hırsızlarına yönelik yaklaşık 3 aylık teknik-fiziki takibi sonuç verdi. Oto hırsızlık çetesinin izine ulaşan ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Ankara ve İstanbul’da eş zamanlı olarak 20 adrese yapılan baskınlarda 4 kişi yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden Ahmet Y. ile Ümit Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Her iki şüphelinin çok sayıda oto hırsızlık suçunda kayıtları bulunduğu ortaya çıktı.

İŞYERİ AÇIP ŞİFRELİ KONUŞMUŞLAR

Çetenin, Ankara ve İstanbul’da çalıarak İvedik Hurdacılar Sitesi’ndeki iş yerine götürdükleri araçları burada motor-şasi numaralarını değiştirdikten sonra sattıkları ortaya çıktı. Satamadıkları araçları ise parçalar halinde piyasaya sürdükleri belirlenen şüphelilerin, kriminal tespiti engellemek amacıyla ‘change’ işleminde farklı bir yöntem uyguladıkları, aracın şasi numarasının bulunduğu bölgeyi tamamen değiştirdikleri de ortaya çıktı. Operasyonda 30’unun üzerinde çalıntı araca el konulurken, yapılan teknik takipte şüphelilerin polise yakalanmamak için telefon görüşmelerini şifreli yaptıkları belirlendi. Buna göre şebekenin; çalıntı araca “ampül”, ‘change’ araca “avize”, ‘change’ işlemine ise “elektrik” dedikleri öğrenildi.

OTO HIRSIZLIĞI YARIYA DÜŞTÜ

Oto hırsızlık ekiplerinin son dönemde yaptığı operasyonlarda, çok sayıda oto hırsızlık çetesini çökerttiği belirlendi. Operasyonların ardından aylık ortalama 200 olan araç hırsızlığı olayının 100’ün altına düştüğü kaydedildi.

Etiketler: Hırsız , çalıntı araç , Polis

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Oto hırsızlarına ‘Ampul' operasyonu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Mayıs 2018 tarihinde saat 19 14’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Oto hırsızlarına ‘Ampul' operasyonu haberi güncellenecektir.

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