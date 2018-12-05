Osman Usta Zeyna’yı yaşama bağladı

Marangoz ve ahşap ustası Osman Kaplan, sokakta bulduğu, sağ ön bacağı olmayan bir aylık kedinin sol bacağında da 5 kırık olduğunu ve yanlış ameliyat sonucu kesilmek zorunda kaldığını belirtti. İsmini Zeyna koyduğu kediye gözü gibi baktığını belirten Kaplan, “Zeyna’m ameliyattan çıktıktan sonra eve getirdim. Gözünü açtığında birbirimize baktık. ‘Ben senin olmayan kolların olayım. Sen de benim olmayan mutluluğum ol’ dedim. Böylece sahiplendim” dedi. Kaplan, uzun yol şoförlüğü yaptığı dönemde kedi beslemediğini ama hayvanları çok sevdiği için kuş yuvaları yaparak ağaçlara bıraktığını söyledi. Osman Kaplan, “Mesleğimden sıkılınca, yeteneğim de olduğu için ağaç ustalığına başladım. Kediler ön kollarından destek alarak mamalarını yer. Zeyna dengesini sağlayamadığı için yemek yiyemiyordu, üzüldüm. Atölyeye giderek yaslanabileceği bir mama masası yaptım. Merdiven ve kendisini kaşıması için bir düzenek yaptım” diye konuştu.

UYUTMAMI SÖYLEDİLER

Kedisinin arka bacaklarına iyileşmesi için masaj yaptığını, psikiyatriste götürdüğünü söyleyen Kaplan, “Zor günler geçirdik. Ellerimle besledim. Enjektörle su içirdim. Göğsümde yatırdım. Pek çok kişi acı çekmemesi için uyutmamı söyledi. Asla uyutmadım ve onu iyileştirdim” dedi. Kaplan, anne ve babasının kendisine hayvan sevgisini küçük yaşlarda aşıladığını belirterek, hayvanların da bir canı olduğunu ve zarar verilmemesi gerektiğini vurguladı. Evinde “koca kafa” isminde bir kedi daha besleyen Kaplan, atölyesinde de 11 kedi bakıyor.