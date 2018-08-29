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Ankara Haberleri: Ortak noktamız halka hizmet

ANKARA HABERLERİ

Ortak noktamız halka hizmet

Hürriyet Haber
29.08.2018 - 10:01Son Güncelleme :

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, yardımcıları ile beraber, bir süre önce ağabeyi Ahmet Yaşar’ı ve kayınvalidesi Rabia Özkan’ı kaybeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a taziye ziyaretinde bulundu.

Hürriyet Haber

Ziyarette Yaşar ile Tiryaki, Yenimahalle ve Altındağ’da gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde de bulundu. Halka hizmet noktasında tüm yerel yöneticilerin işbirliği ve diyalog içinde olmasının Ankara’nın yaşanabilir bir kent olmasında önemli olduğunun altını çizen Yaşar, “Ankara’nın bir ilçesi bakımsız, bir ilçesi güzel olmuş bir anlamı yok. Ankara, tüm yerel yöneticilerin birlikte, dostane işbirliği ile layık olduğu noktaya gelebilir” dedi. Altındağ’da açılacak tesisler hakkında Yaşar’a bilgi veren Tiryaki ise, “Ben de bir yerel yönetici olarak vatandaşlarımıza yararlı işler yapmak için uğraş veriyorum. İnşallah siz de biz de daha nice güzel işlere imza atacağız. Önemli olan halkın memnuniyeti ve hak ettiği hizmeti alması” diye konuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ortak noktamız halka hizmet hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Ağustos 2018 tarihinde saat 10 01’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ortak noktamız halka hizmet haberi güncellenecektir.

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