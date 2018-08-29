Ortak noktamız halka hizmet

Ziyarette Yaşar ile Tiryaki, Yenimahalle ve Altındağ’da gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde de bulundu. Halka hizmet noktasında tüm yerel yöneticilerin işbirliği ve diyalog içinde olmasının Ankara’nın yaşanabilir bir kent olmasında önemli olduğunun altını çizen Yaşar, “Ankara’nın bir ilçesi bakımsız, bir ilçesi güzel olmuş bir anlamı yok. Ankara, tüm yerel yöneticilerin birlikte, dostane işbirliği ile layık olduğu noktaya gelebilir” dedi. Altındağ’da açılacak tesisler hakkında Yaşar’a bilgi veren Tiryaki ise, “Ben de bir yerel yönetici olarak vatandaşlarımıza yararlı işler yapmak için uğraş veriyorum. İnşallah siz de biz de daha nice güzel işlere imza atacağız. Önemli olan halkın memnuniyeti ve hak ettiği hizmeti alması” diye konuştu.