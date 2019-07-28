Ankara Kent Konseyi, ‘tarihi Ankara Kalesi’nin cazibe merkezi haline getirilerek kent turizmine kazandırılması’ hedefi kapsamında, önceki gün bir toplantı düzenledi. Toplantıda, Ankara Kalesi’nin sorunları ele alındı. Eski Ankara Kalesi Derneği Başkanı Şevket Bülend Yahnici moderatörlüğündeki toplantıya, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ile kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Ankara Kalesi esnafı, bölgedeki sorunları dile getirdi. Ankara Kalesi ve turizm konusunda kurumlar arası koordinasyonun önemli olduğunu, ortak akılla harekete edilmesi gerektiğini belirten Balcı, şunları söyledi:

SOSYAL DÖNÜŞÜM ADIMI GEREKİYOR

“Türkiye’nin kalbi Ankara, Ankara’nın kalbi ise Altındağ’dır. Altındağ’ın kalbinin attığı başlıca yer ise Ankara Kalesi’dir. Somut adımlar atmamız gerekiyor. Ankara Kalesi’nin eski cazibeli günlerine dönmesi için çalışıyoruz ve bunun için de işbirliğine hazırız. Gelecek nesillere bırakacağımız emanetlerden biri olan Ankara Kalesi’ne sahip çıkmak hepimizin görevi. Sadece burası için değil; Ulus, Ulucanlar, Anafartalar, Hamamönü ve Hamamarkası için de ortak akılda buluşmalıyız. Geçmişimize bir borcumuz var. Burada kentin hemen hemen tüm paydaşları bulunuyor. El ele verirsek sorunların üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Biz yakında Kale Mahallesi çocukları için de bir projeyi hayata geçireceğiz. Çocuklarımıza dil eğitimi, sanat eğitimi, spor ve turizm eğitimi vereceğiz. Kale’de sosyal bir dönüşüm için gerekli adımları da atmak gerekiyor.”

BARAN: ŞEHRİ UYANDIRMAMIZ LAZIM

ATO olarak üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Baran, şunları söyledi: “Yaklaşık 25 yıldır Ankara’nın nasıl olduğunu biliyoruz. Ankara uzun yıllar ihmal edilmiş bir kent. Üstü örtülü, kıymeti bilinememiş bir hazine. Çok uzun yıllar Ankara da sadece imar, rant, betonlaşma konuştuk. Hiçbir zaman tarihimizi, Kalemizi, Roma Hamamı’nı, Hacıbayram’ı, Anıtkabir’i, Ankara’nın müzelerini, eserlerini konuşmadık. Ankara’nın şimdi çok önemli bir şans yakaladığını düşünüyorum. Bugün konuşuldu, sonra konuşulacak, ATO’da da konuşulmaya başlandı. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız yanımızda ve hiçbir çatlak ses yok. Buradan bir tarih yazılacağını düşünüyorum. Bizim şehri uyandırmamız lazım. Şehre turistin, turizmin nasıl bir geliri olduğunu, turiste nasıl davranılması gerektiğini anlatmamız lazım. Tarihi tüm şehirlerde araç yoktur, yaya olarak gezersiniz. Burada da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki araç olmak zorunda ama bu haliyle buraya istediğiniz yerden turist de gelmez, turizm de olmaz. ATO olarak değil elimizi, gövdemizi bu işin altına koyarız. Bu şehir için yapılacak her şeye ATO imkânları feda olsun. Kale için de Ankara için de çok farklı bir dönem.”

YILMAZ: DİREKT UÇUŞ OLMADAN KALE’YE TURİST GELMEZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın farklı partilerden olmalarına rağmen Kale’ye bakış açılarının aynı olduğu kaydeden Yılmaz ise direkt uçuşların önemini vurgulayarak, şunları söyledi: “Gürsel Bey büyük bir adanmışlık ruhuyla, direkt uçuşlardan Ankara’nın turizme açılmasına kadar iki yıldır olağanüstü bir performans gösteriyor. Direkt uçuş olmadan Kale’ye turist gelmez. ATO’nun son iki yıllık performansı, Ankara Kalesi’ni direkt ilgilendiriyor. Buradaki esnaf güçlenmeden Kale olmaz. Asım Başkan’ın adanmışlığını, dürüstlüğünü biliyoruz. Partiler farklı olabilir ama Büyükşehir Belediye Başkanımızın hayata bakışıyla, Asım Başkan’ın hayata, Kale’ye bakışı aynı. Bazen bir yere bakmak için aynı partiden olmak gerekmiyor, adanmışlık gerekiyor.”

ÇOKAKOĞLU: BÜYÜKŞEHİR’E DÜŞEN GÖREVLERDE ALTINDAĞ İLE İŞBİRLİĞİ

Öte yandan hayata geçirilecek projeler için öncelikle sorunlara denk gelen reel bir bütçe oluşturulması ve bu bütçenin, harcama kalemlerinin hesap verilebilir şekilde kullanıldığından emin olunması gerektiğini ifade eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu da, şöyle konuştu: “İmar, güvenlik, temizlik hususlarında belediyemize (Büyükşehir) düşen her türlü görevin, sorumluluğun Altındağ Belediye Başkanlığımızla işbirliği halinde yerine getirileceğinden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Sürdürülebilir bir kentte yaşamak, o kentin tüm imkânlarından adil bir şekilde faydalanmaktan geçiyor. Kale’nin önemli bir kısmının bundan uzak olması, tam da bu konuya işaret ediyor. Yerel yönetim ve merkez yönetim buna kesinlikle el atmak zorunda. Tüm imkânlardan tamamıyla faydalanabileceği bir hale getirmek gerekiyor.”