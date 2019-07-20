Ortak akıl şehrin tüm projelerine yansıyacak

Ankara için projelerin konuşulduğu ziyarette Yılmaz, “Ortak akılla, şehre dair konuşacaksak hiç kimsenin bunun dışında kalmaması gerekiyor. Ortak akıl şehrin tüm projelerine ve stratejilerine yansıyacaktır” dedi. Ziyarette, 265 kamu kuruluşu ve sivil toplum temsilcisinin katılımıyla oluşturdukları Ankara Kent Konseyi Genel Kurulu’ndan bahseden Yılmaz, “Başkent’e faydalı işler yapmak için yola çıktık. Bizler projelerimizi yaparken itiraz edenler süreci savunacak duruma geleceklerdir” diye konuştu. Kentte bisikletlilere uygun yolların yapılmasına büyük önem verdiklerini söyleyen Yılmaz, bu konuyla ilgili projeler üretip kent yaşamına kazandırmak istediklerini ifade etti ve “24 saat yaşayan bir şehir için trafiğe kapalı sokakların oluşturulması gerekiyor” dedi.

YERELDE HAREKETE GEÇ

Çevre ve ulaşım gibi konularda ortaya çıkan sorunların belediye düzeyinde ele alınmasının doğru çözüme ulaştırdığını söyleyen Berger ise “Küresel düşün, yerelde harekete geç” diye konuştu. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Ankara’da düzenlenen ‘Otomobilsiz Gün’ bisiklet turu etkinliğini hatırlatan Berger, daha çevreci bir başkent için bu gibi projelerin hayata geçirilmesini çok önemli bulduklarını dile getirdi. Berger, her yıl 16-22 Eylül tarihlerinde dünyanın çeşitli kentlerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası’nı bu yıl Bahçelievler 7. Cadde’de yürüyüş ve bisiklet etkinliği ile düzenleyerek yaya ve bisikletlilere yönelik farkındalık yaratmak istediklerini söyledi. Belediye altyapısının kentin göçmen akışından etkilendiğini söyleyen Berger, “Bu konu için ayrılmış 1 buçuk milyar Euro desteğimiz olacak” dedi.