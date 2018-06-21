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Ankara Haberleri: Ortak akıl köprüsü kuracağız

ANKARA HABERLERİ

Ortak akıl köprüsü kuracağız

Murat YILMAZ - Fotoğraflar: Mert Gökhan KOÇ
21.06.2018 - 15:34Son Güncelleme :

Ankara’nın bir araya gelme noktasında sahipsiz olduğuna dikkat çeken AK Parti 3. Bölge Milletvekili Adayı Barış Aydın, “İş dünyasından gelen iyi bir sivil toplumcu olarak Meclis çatısı altında ortak akıl köprüsünü kurmaya çalışacağız” dedi.

Murat YILMAZ - Fotoğraflar: Mert Gökhan KOÇ

Ankara'da uzun yıllar iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarında aktif çalışmalarda bulunan AK Parti 3. Bölge Milletvekili Adayı Barış Aydın, Ankara’daki tüm paydaşlarla ortak akıl köprüsü kuracaklarını söyledi. Hürriyet Ankara bürosunu ziyaret eden Aydın seçim çalışmaları ve kente ilişkin şöyle konuştu: “Ben Ankara’nın çocuğuyum. Ankara’da doğmuş, büyümüş, ekmeğini kazanmış, çocuklarını burada büyüten, Ankara’da ticaret yapan yaklaşık 20 yıldır 16 tane sivil toplum kuruluşunda hep Ankara sevdalısı olarak çalışmış birisiyim. Ankara’nın dertleriyle dertlenmiş birisiyim. 20 yıldır Ankara ile ilgili yaptıklarımızı milletvekili olarak Meclis çatısı altında sürdürmeye devam edeceğiz. Ankara’nın 25 ilçesinin bütün mahallelerini, köylerine kadar bilen birisiyim. Şimdiye kadar hiç kopmadım şimdiden sonra da kopmayacağım. Bunun etkisini sahada da görüyorum. Sadece 3. bölgede değil 1. ve 2. bölgede de gezen birisiyim. Partimize oy vermeyecekler bile Barış Aydın’ın parlamentoya girecek olmasına seviniyor.

Ortak akıl köprüsü kuracağızORTAK AKILLA PROJELER YAPMALIYIZ

STK’larda görev yaptığım zamanda da söylüyordum; Ankara bir araya gelme noktasında sahipsiz kalmıştır. STK’lar, üniversite, iş dünyası, sanayi ve ticaret odası, esnaf ve sanatkarlar odasıyla ortak aklı bulup Ankara’da yaşayan 5 milyonun üzerindeki insanı harekete geçirme için ortak projeler yapmalıyız. İş dünyasından gelen iyi bir sivil toplumcu olarak Meclis çatısı altında ortak akıl köprüsünü kurmaya çalışacağız. Türkiye’nin dinamosu olan esnaflarımızın, KOBİ’lerimizin her platformda savunucusu olmaya devam edeceğim. 5 milyonu aşkın insanımızın Ankara’da herhangi bir sorunla karşılaştığında gelebilecekleri parlamentoda 24 saat kapısı açık olan bir arkadaşları, kardeşleri olarak çalışmalarımızı yürüteceğiz.”

ANKARA SAĞLIĞIN DA BAŞKENTİ OLACAK

Ankara’nın gelecekte sağlık turizmiyle öne çıkacağını vurgulayana Barış Aydın, “Ankara son dönemde sağlık turizmiyle öne çıkacak. Ankara sağlığın da başkenti olacak. İki tane şehir hastanemiz var. Birisi yakın zamanda sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılacak olan Bilkent. Diğeri ise Etlik’te önümüzdeki yıl açılacak. Hızlı tren noktasında da Ankara istasyon haline geldi. Yeni hatlar açılacak. Türkiye’nin bütün bağlantı yolları diğer ülkelerle de entegre edilerek Ankara’ya büyük katkı sağlayacak. Kahramankazan’daki Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (HAB) projesi Ankara’yı savunma sanayisinde lider yapacak. Yüzölçümü itibariyle İstanbul’dan 5 kat daha büyük olan Ankara’nın büyüme potansiyeli yüksek. Hipodrom ve AKM alanı atıl bir durumdaydı. Millet Bahçesi ile etrafının Central Park gibi oluyor olması da çok değerli olacak” dedi.

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