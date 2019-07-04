Ormana moloz dökenler aranıyor

Ormanı kirletenlere tepki gösteren Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, “Bunu yapanlara yazıklar olsun diyoruz. Kimin yaptığını bulmaya çalışıyoruz” dedi. Molozun belediye tarafından kaldırıldığını belirten Başkan Can şunları söyledi:

“Orman alanı halkın yürüyüş yaptığı bir yer. Tespitlerimize göre bir günde atılmamış, birkaç gün üst üste moloz dökülmüş. İhbarı alır almaz hemen müdahale edip kaldırdık. Atan kişilerin bulunup ceza alması için ilçe emniyetine, jandarmaya ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bildirdik.







DOĞA BİZE MİRAS

Çamlıdere’de moloz taşıyan ve döken tüm kamyon ve traktör sahiplerini çağırdık, ikazda bulunduk. Doğa bize miras. Bu mirasa iyi sahip çıkıp gelecek kuşaklara temiz bir Çamlıdere bırakmamız lazım. Önce çevre diyoruz. Bu tür durumların tekrarının olmaması için herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Sorumsuzca böyle bir davranışta bulunanları görenlerin de hemen bize ihbarda bulunmasını istiyoruz.”







