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Ankara Haberleri: Ormana moloz dökenler aranıyor

ANKARA HABERLERİ

Ormana moloz dökenler aranıyor

Murat YILMAZ
04.07.2019 - 15:09Son Güncelleme :

Ankara’nın çam ormanlarıyla ünlü ilçesi Çamlıdere’de kimliği belirsiz kişi veya kişilerce orman alanına moloz dökülmesi büyük tepki çekti.

Murat YILMAZ

Ormanı kirletenlere tepki gösteren Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, “Bunu yapanlara yazıklar olsun diyoruz. Kimin yaptığını bulmaya çalışıyoruz” dedi. Molozun belediye tarafından kaldırıldığını belirten Başkan Can şunları söyledi:
“Orman alanı halkın yürüyüş yaptığı bir yer. Tespitlerimize göre bir günde atılmamış, birkaç gün üst üste moloz dökülmüş. İhbarı alır almaz hemen müdahale edip kaldırdık. Atan kişilerin bulunup ceza alması için ilçe emniyetine, jandarmaya ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bildirdik.

Ormana moloz dökenler aranıyor

DOĞA BİZE MİRAS

Çamlıdere’de moloz taşıyan ve döken tüm kamyon ve traktör sahiplerini çağırdık, ikazda bulunduk. Doğa bize miras. Bu mirasa iyi sahip çıkıp gelecek kuşaklara temiz bir Çamlıdere bırakmamız lazım. Önce çevre diyoruz. Bu tür durumların tekrarının olmaması için herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Sorumsuzca böyle bir davranışta bulunanları görenlerin de hemen bize ihbarda bulunmasını istiyoruz.” 

Ormana moloz dökenler aranıyor

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ormana moloz dökenler aranıyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Temmuz 2019 tarihinde saat 15 09’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ormana moloz dökenler aranıyor haberi güncellenecektir.

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